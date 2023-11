5 dicas para lideranças melhorarem os relacionamentos nas empresas

Segundo o relatório “The Future of Jobs Report 2023”, do Fórum Econômico Mundial, as habilidades emocionais seguem como as mais buscadas por recrutadores. Enquanto isso, estima-se que 44% dos colaboradores precisarão reaprender suas funções, adequando-se às novas tecnologias, nos próximos cinco anos.

Melhorando relacionamentos entre equipes e colaboradores

Tudo isso resulta em desafios de grande porte para as lideranças, seja ao reter talentos ou ao lidar com as expectativas das equipes em conflito com a realidade dos mercados. Cada dia mais, as habilidades relacionais se tornam centrais para o líder do presente e que busca ser o líder do futuro.

Ao manter uma política de relacionamento, mediando conflitos e pensando no bem-estar das equipes, os negócios se desenvolvem de maneira mais sustentável e com resultados proeminentes. Por isso, Giovana Pacini, presidente da Merz Aesthetics®no Brasil, compartilha cinco dicas para que as lideranças melhorem os relacionamentos entre equipes e colaboradores nas empresas.

1. Escuta ativa deve estar no centro da liderança

Estamos longe de uma realidade em que o chefe fala e o colaborador escuta e executa. Esse não é nem de longe o cenário ideal, até porque a capacidade de resolução de problemas e a criatividade são a principal demanda do mercado atual. Escutar todas as ideias e demandas, sejam quais forem, dando a devida atenção a todos os setores e níveis, é fundamental não só para o relacionamento, mas para os bons resultados.

2. Comunicação ineficaz é a raiz de muitos problemas

Quando as equipes não conhecem e não entendem as funções do setor ao lado, não compreendem os objetivos de suas lideranças, nenhum negócio vai para frente. Todos precisam estar bem-informados e na mesma página para que o caminho seja o sucesso. É imprescindível investir em boas formas de comunicação interna, tão bem construídas quanto a externa.

3. Cultura da empresa tangencia todos os processos

Seja na contratação ou no ajuste de funções, a cultura da empresa é o que guia o que se quer atingir – e como fazer isso. Se seu ambiente prioriza formas disruptivas de trabalho, colaboradores que se sentem mais confortáveis em formatos tradicionais não vão se adaptar. É preciso ter isso em mente na hora de contratar e de delegar funções. Olhar para a equipe para identificar quais caminhos são ideais para cada um é função da liderança.