Conheça a síndrome da carteira e seus sintomas

Síndrome da carteira é o nome popular dado à síndrome do piriforme, caracterizada por uma dor na região glútea e que pode irradiar para a parte posterior ou lateral da coxa, para as pernas e os pés. Esses sintomas lhe parecem familiares? Pois bem, essa dor é semelhante à dor ciática.

Relação do músculo com a síndrome da carteira

O piriforme é um músculo rotador externo do quadril, do tamanho médio de um polegar, e está localizado exatamente na altura do bolso traseiro da calça, local em que normalmente se coloca a carteira. Sendo assim, a síndrome da carteira é provocada pelo hábito que o homem tem de usar o objeto no bolso de trás, normalmente do lado direito, comprimindo, assim, o nervo ao se sentar.

Sintomas da doença

O médico ortopedista e professor do curso de Medicina da Unic Beira Rio Dr. Nauro Hudson Monteiro detalha que o nervo ciático sai da região lombar e se estende pela região da perna com várias ramificações, possuindo variações anatômicas, podendo o nervo femoral (ciático) passar abaixo do músculo, no ventre do músculo ou acima dele.