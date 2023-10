7 cuidados importantes com bebês na praia

O ideal é que, principalmente abaixo dos seis meses , a exposição solar seja feita antes das 10 horas e após às 16 ou 17 horas, com passeios curtos que não ultrapassem uma hora. Sempre com medidas de proteção como guarda-sol, chapéu, prevenindo insolação, desidratação e câncer de pele.

A praia é um destino muito procurado pelas famílias, inclusive com bebês, durante a temporada de calor. Todavia, alguns cuidados devem ser adotados para proteger a saúde dos pequenos e tornar o passeio seguro para eles. Por isso, a pediatra do Hospital Edmundo Vasconcelos, Mariana Jordão, dá algumas dicas importantes para garantir uma viagem tranquila para os bebês e para os pais!

3. Uso de protetor solar

Como mencionado, a partir dos seis meses está liberado o uso do protetor solar, que deve sempre ser FPS 50 ou mais, e ter proteção contra raios UVA e UVB. Somado a isso, no período entre os seis meses e dois anos é indicado usar bloqueadores solares (protetor solar com barreiras físicas que refletem os raios UV).

Outro importante cuidado é no momento da aplicação do protetor, que deve ser feita em torno de 20 minutos antes da exposição, de forma uniforme e por todo o corpo. Além disso, é importante não esquecer de passar o protetor no couro cabeludo, orelhas, pescoço e em cima dos pés. O produto deve ser reaplicado a cada duas horas e após entrar na água.

4. Cuidados com o banho de mar

De acordo com a pediatra, o banho de mar é permitido, mas é importante lembrar que durante o verão o mar costuma estar impróprio por conta do maior risco de poluição, e, por isso, vale procurar águas mais limpas e com temperaturas agradáveis, pois as águas geladas podem causar queda na temperatura corporal nos bebês.

A especialista ressalta ainda que o contato com o mar deve ser realizado por pouco tempo, preferindo molhar os pés e não mergulhar o corpo do bebê, redobrando a atenção com o risco de afogamentos. Uma boa dica é montar piscinas infláveis com água doce embaixo de um guarda-sol ou sombras.

Utilizar fraldas adequadas é importante para evitar assaduras (Imagem: Guaraciaba Seckler | Shutterstock)

5. Utilize fraldas apropriadas

Em crianças que ainda não têm controle esfincteriano é importante utilizar as fraldas por questões de higiene e cuidados com o meio ambiente. Fezes e urina podem contaminar as águas compartilhadas.