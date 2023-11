3 receitas de pavê práticas e deliciosas

Em uma panela, coloque o leite, o açúcar e o amido de milho e leve ao fogo médio até engrossar, mexendo sempre. Adicione o creme de leite, as raspas e o suco de limão e 1 xícara de chá de coco ralado. Mexa bem, desligue o fogo e reserve. Em uma forma, faça camadas alternadas de biscoito e creme. Finalize com uma camada de creme, polvilhe com o restante do coco ralado e as raspas de limão. Leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida.

Pavê de café

Ingredientes

1 embalagem de biscoito tipo maisena

395 g de leite condensado

1 colher de sopa de amido de milho

200 g de creme de leite

50 ml de café forte

1 colher de sopa de margarina

Leite para molhar o biscoito

Chocolate em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, o amido de milho, a margarina e o café e leve ao fogo baixo, sempre mexendo, até atingir consistência de mingau. Adicione o creme de leite, mexa bem e reserve. Em uma forma, faça camadas alternadas de biscoito (molhando-o levemente no leite) e creme. Finalize com uma camada de creme e polvilhe com chocolate em pó. Leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida.

Pavê tradicional de chocolate (Imagem: Victor | Adobe Stock)

Pavê tradicional de chocolate

Ingredientes

400 ml de leite

1 colher de sopa de amido de milho

395 g de leite condensado

1 gema de ovo

400 g de creme de leite

1 colher de chá de essência de baunilha

200 g de chocolate ao leite picado

2 embalagens de biscoito tipo maisena

Leite para molhar o biscoito

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite, o amido de milho, o leite condensado, a gema de ovo, metade do creme de leite e a essência de baunilha e leve ao fogo médio até engrossar, sempre mexendo. Depois que o creme começar a soltar da panela, desligue o fogo e reserve.

Em outra panela, coloque o restante do creme de leite e leve ao fogo médio. Adicione o chocolate picado e mexa até obter um creme. Reserve. Em uma forma, faça uma camada de biscoito, molhando levemente no leite, creme, biscoito e creme de chocolate. Finalize com uma camada de biscoito e espalhe o restante do creme de chocolate. Leve à geladeira por 3 horas. Sirva em seguida.