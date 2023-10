Veja a importância do atendimento rápido em casos de AVC

No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a cada cinco minutos uma pessoa morre em decorrência do Acidente Vascular Cerebral, também chamado de AVC ou derrame cerebral. Por esse motivo, a doença precisa ser diagnosticada precocemente para que o tratamento seja instituído e as sequelas diminuídas.

O Dr. Fernando Gomes, neurocirurgião e neurocientista do Hospital das Clínicas de São Paulo, ressalta que existem fatores de risco que podem ser conduzidos ou evitados. São eles: tabagismo, sedentarismo, diabetes, colesterol alto ou triglicérides alterados. Além disso, o estilo de vida pode interferir positivamente para diminuir o risco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Relação entre AVC e tipo sanguíneo

O Dr. Fernando Gomes cita um fato curioso de um trabalho recentemente publicado e desenvolvido por médicos da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. “Foi realizada uma metanálise com mais de 46 estudos científicos que avaliou traços genéticos e uma correlação com o surgimento do AVC precoce com pessoas com até 60 anos. Foram mais de 17 mil casos de pacientes e pessoas que tiveram AVC, comparados com 60 mil pessoas que não tiveram problema. A grande correlação mostrou um dado que indivíduos com o tipo sanguíneo A, apresentam risco maior de desenvolver AVC.”