5 mitos sobre alimentação para ficar de olho

Especialista explica a importância de estar atento aos sinais do corpo e às escolhas alimentares

A busca por uma alimentação saudável tem se tornado prioridade para algumas pessoas. Um exemplo é a geração Z, que, de acordo com o Relatório Covitel de 2023, demonstra um crescente interesse em relação à saúde e ao bem-estar. No entanto, o campo da alimentação ainda carrega mitos e informações conflitantes, o que pode até mesmo prejudicar o funcionamento adequado do corpo.

“Embora haja um aumento nas discussões sobre esse tema, de fato, há muitos equívocos sobre o que constitui uma alimentação saudável. A consciência em relação às escolhas alimentares hoje influenciará diretamente o bem-estar no futuro”, explica Denise Real, diretora de nutrição e saúde integrativa na Saludii, plataforma que conecta nutricionistas e pacientes.

Por isso, segundo ela, é preciso atentar-se aos sinais do corpo. “É essencial que as pessoas se reconectem consigo. O corpo envia sinais de desequilíbrio como o estresse, fadiga, dores, problemas intestinais, efeitos na memória, pele e cabelo, bem como sintomas de depressão e ansiedade, que podem estar relacionados a uma alimentação inadequada”, explica.