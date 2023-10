5 estratégias para o avanço das mulheres no ambiente corporativo

Veja como a igualdade de gênero no trabalho pode gerar benefícios sociais e econômicos

A questão de igualdade de gênero deve ser encarada como um desafio para todos: sociedade, lideranças corporativas e gestores públicos. Por isso, a seguir, confira cinco estratégias para melhorar o futuro para as mulheres!

Segundo pesquisa de 2020, da Bloomberg Economics, se as oportunidades de trabalho e educação disponíveis para as mulheres se equiparassem com as dos homens, isso resultaria em um acréscimo aproximado de 20 trilhões de dólares ao PIB global até 2050.

A busca por igualdade de gênero no ambiente corporativo é algo que permanece relevante e crucial atualmente. Embora progressos significativos tenham sido feitos, as mulheres continuam a enfrentar desafios e desigualdades no mundo profissional.

1. Incentivar a participação feminina no ambiente corporativo e principalmente em cargos de liderança

É necessário que as empresas tenham um olhar atento sobre a participação feminina. Os gestores e CEOs podem dar preferência para contratar mulheres para os postos de trabalho, principalmente, em cargos de liderança. Isso porque ter mulheres nos times profissionais é mais do que uma questão de garantir igualdade de gênero, é vantajoso economicamente para as corporações.

Conforme uma pesquisa recente da McKinsey, que entrevistou mais de mil empresas em 12 países, instituições com maior diversidade de gênero têm 21% a mais de chance de alcançar resultados acima da média do que empresas com menos diversidade.

2. Lutar por políticas públicas que defendam os direitos das mulheres

Entender que o problema da equidade de gênero é uma questão de todos nós como sociedade é o primeiro passo para lutar por um mundo mais justo, pois quando existem barreiras à educação e ao emprego das mulheres, todos pagam a conta. É necessário que as empresas apoiem políticas públicas que assegurem verdadeiramente os direitos das mulheres, já que as grandes companhias têm bastante influência entre os legisladores do país.

3. Possibilitar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal

As empresas já descobriram que na equação do crescimento econômico, o capital humano é um fator essencial. As mulheres são parte importante dessa fatia, e é imprescindível tornar o ambiente mais saudável para que elas permaneçam no mercado de trabalho sem precisar sacrificar a vida pessoal.

Assim, as corporações precisam pensar em políticas como jornadas flexíveis de trabalho, benefícios exclusivos para mães e cuidadoras, licença maternidade adequada, e ações que envolvam a pauta da parentalidade, dentre outras.