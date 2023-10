3 receitas saborosas para o almoço de domingo

O domingo geralmente é um dia de descanso, mas também é ótimo para reunir familiares e amigos para saborear um delicioso almoço. Por isso, a ocasião exige que a refeição seja caprichada para agradar todos os paladares e começar a semana bem. Pensando nisso, separamos 3 receitas de dar água na boca para você preparar e servir aos convidados. Confira!

Coxas de frango assadas com batatas

Ingredientes

1 kg de coxas de frango

8 batatas descascadas

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de vinagre

1 colher de sopa de colorau

1/2 colher de sopa de orégano

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as coxas de frango e tempere com alho, vinagre, colorau, orégano, sal e pimenta-do-reino. Cubra o recipiente e deixe descansar por 20 minutos. Enquanto isso, em uma assadeira, coloque as batatas e tempere com azeite, orégano e sal. Disponha o frango sobre elas, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 1 hora e 30 minutos. Após, retire o papel- alumínio e, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco do caldo que formou no fundo da assadeira e regue as batatas. Leve novamente ao forno até as coxas de frango ficarem douradas. Sirva em seguida.

Escondidinho de frango com purê de mandioquinha

Ingredientes

Frango