3 receitas simples e deliciosas de cachorro-quente

O cachorro-quente é um lanche fácil de preparar. Versátil, ele pode ser combinado com diversos ingredientes e ainda é uma ótima opção para refeições rápidas, festas e reuniões. Por isso, confira como preparar 3 receitas deliciosas e de dar água na boca! Cachorro-quente simples Ingredientes 1 kg de salsicha

340 g de extrato tomate

1 cebola descascada e picada

1 colher de sopa de azeite

Pão para cachorro-quente

Maionese, ketchup, milho-verde, mostarda, batata-palha e sal a gosto

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Em seguida, acrescente a salsicha, o extrato de tomate e um pouco de água e cozinhe por 2 minutos. Tempere o molho com sal, desligue o fogo e reserve. Montagem

Com a ajuda de uma faca, corte os pães para cachorro-quente ao meio, passe a maionese e adicione a salsicha com molho. Acrescente o milho-verde, polvilhe com batata-palha e sirva com mostarda e ketchup. Cachorro-quente de forno Ingredientes Massa 2 xícaras de chá de farinha de trigo

2 xícaras de chá de leite

2 ovos

1 1/2 colher de sopa de fermento químico em pó

100 g de queijo ralado Recheio 8 salsichas cozidas e picadas

1 cebola descascada e picada

1 tomate picado sem sementes

1 pimentão sem sementes picado

350 g de milho-verde​

350 g de ervilha

Azeitonas a gosto

170 g de molho de tomate Montagem Farinha de trigo para enfarinhar

Margarina para untar Modo de preparo Massa Em um liquidificador, coloque a farinha de trigo, os ovos, leite e metade do queijo ralado e bata bem. Acrescente o fermento químico e bata novamente por mais 1 minuto para incorporar. Reserve.

Recheio Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio para cozinhar por 20 minutos. Após, desligue o fogo e reserve. Montagem

Unte uma forma com margarina e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje metade da massa sobre ela, cubra com o recheio e finalize com o restante da massa. Polvilhe com o restante do queijo ralado e leve ao forno preaquecido a 180°C por 30 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar e sirva em seguida. Cachorro-quente com bacon (Imagem: EDI LOPES DA COSTA | Shutterstock) Cachorro-quente com bacon Ingredientes Molho