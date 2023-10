Veja como o relógio biológico impacta a saúde do corpo

A médica explica que as pessoas estão geralmente familiarizadas com os ritmos circadianos como uma forma de se referir ao ciclo de sono , ou seja, ao acordar e dormir. “Nas últimas duas décadas, no entanto, os pesquisadores descobriram que o relógio no cérebro não é, de forma alguma, o único em nosso corpo”, afirma.

O que é o ciclo circadiano?

O ciclo circadiano teria ligação com o tempo que nosso organismo leva para exercer todas as suas funções no decorrer do dia. A partir desse conhecimento, surgiu, entre a comunidade médica, a cronomedicina. Já que “cronos” vem do grego khrónos, que significa tempo, os especialistas dessa linha estudam causas e efeitos dos diversos relógios biológicos e fisiológicos no corpo.

“Há relógios celulares organizados e que estão presentes em diversos órgãos representando cada sistema fisiológico: há um relógio da pele, um do fígado, um do sistema imunológico, para o rim, coração, pulmões, músculos e até sistema reprodutivo. Cada um desses relógios sincroniza-se com o relógio central no cérebro como uma seção de orquestra seguindo seu maestro”, compara a Dra. Deborah Beranger.

Desequilíbrios fisiológicos no corpo

Quando ocorre a desregulação interna do nosso relógio biológico, é bem possível que isso desequilibre o sistema fisiológico. A médica aponta que o jet lag é um dos exemplos mais comuns desse desequilíbrio. “Quando viajamos por vários fusos horários, nossos relógios centrais e periféricos se reajustam em taxas diferentes para corresponder ao novo meio ambiente, mas isso pode vir acompanhado de sintomas como insônia, exaustão e problemas estomacais e intestinais, lentidão e distração”, diz a endocrinologista.

Ainda de acordo com a Dra. Deborah Beranger, o fígado é um órgão muito sensível e afinado para determinar quando acelerar o metabolismo com base em quando você come. “Então, fica fácil entender que, se você fizer isso no meio da noite, o fígado estará recebendo sinais contraditórios do cérebro, que está dizendo para descansar. […] Como resultado, quando o fígado começa a processar a comida da meia-noite, ele o fará com menos eficiência do que teria feito após uma refeição diurna – e envia sinais conflitantes de volta ao cérebro e a outros sistemas orgânicos. Isso também prejudica o sono”, esclarece.

O que é cronodisrupção?

Segundo a Dra. Marcella Garcez, nutróloga e diretora da Associação Brasileira de Nutrologia, o termo cronodisrupção é muito importante e trata-se de uma alteração do padrão normal do ciclo circadiano. “Isso leva a várias alterações fisiológicas e metabólicas e está relacionado a vários distúrbios e doenças. […] Muitos pacientes que enfrentam mudanças nesse ciclo não conseguem seguir um plano alimentar, têm maior carga de estresse e impulsos alimentares”, afirma.

Em 2021, a revista Nature destacou que uma dieta de boa qualidade e que seja consumida de forma rítmica (ou seja, durante nosso ciclo ativo) é importante para manter a gordura saudável do corpo. Conforme a médica, novos estudos apontaram que uma dieta baseada no consumo exagerado de gordura a longo prazo também seria prejudicial por esgotar as células de gordura saudáveis.