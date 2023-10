4 dicas para impulsionar o seu negócio na Black Friday

A Black Friday é um dos momentos mais aguardados pelo público para fazer compras com valores mais atrativos. Para os empreendedores, trata-se da principal época do ano para vender e aumentar os lucros. Se você é um microempreendedor, também pode aproveitar o momento para impulsionar o seu negócio, basta elaborar estratégias previamente, como explica Vanessa Spirandeo, especialista na eduK, socialtech que ajuda as pessoas no desenvolvimento técnico e sociocomportamental para empreender ou entrar no mercado de trabalho.

“Após definir o seu objetivo com a ação, você deve planejar descontos e ofertas, além de criar ações para fidelizar sua clientela. Tudo isso sem esquecer que existe um pós-evento, essencial para o negócio”, diz a profissional, que indica, a seguir, 4 passos básicos para os pequenos negócios se anteciparem e se destacarem dos concorrentes na data. Confira!

1. Defina a sua meta e prepare uma ação

Verifique se o objetivo é renovar os itens parados no estoque, alcançar novos clientes, fidelizar atuais ou mesmo lançar um novo produto.