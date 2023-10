12 temas de Matemática mais cobrados nas provas

3. Conjuntos numéricos

É o estudo do número e de suas propriedades. Estuda-se o conjunto dos números Naturais, Inteiros, Racionais, Irracionais, Reais e Complexos.

4. Equações algébricas

Aqui aparecem as equações do 1º, 2º grau e assim por diante. É importante saber como identificar as raízes das equações, bem como conhecer algumas técnicas que facilitam a obtenção de todas as raízes (nas equações do 2º grau, há a famosa “fórmula de Bhaskara”).

5. Funções

Estuda as principais funções elementares: função afim, função quadrática, função exponencial e função logarítmica.

Equação é um tema comum nos vestibulares e concursos (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

6. Sistemas lineares

Aqui aparecem as equações lineares com mais de uma incógnita ou mais de uma variável. Existem algumas técnicas que auxiliam na obtenção da solução do sistema (caso haja solução), que envolvem um conhecimento de matrizes e determinantes.

7. Progressões

As sequências numéricas mais utilizadas dentro das progressões são conhecidas como P.A. (Progressão Aritmética) e P.G. (Progressão Geométrica). A P.A. apresenta um crescimento ou decrescimento linear, enquanto a P.G. apresenta um crescimento ou decrescimento exponencial.