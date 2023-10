Veja como usar a radiestesia para cuidar das plantas

É preciso primeiro descobrir qual local da casa é mais apropriado para plantar ou colocar o vaso. “Para isso, segure o pêndulo em uma mão e na outra, a muda da planta ou a planta já no vaso. Com os insumos em mãos, ande pelos locais da casa onde você tem interesse em deixá-la e observe em qual sentido o pêndulo irá girar. Caso ele gire no sentido anti-horário, aquele local não é o ideal para a planta, pois a energia da planta não está de acordo com a energia do local. Quando o pêndulo girar no sentido horário, aquele local está apropriado para a instalação da sua planta”, recomenda a terapeuta.

A seguir, a profissional explica como utilizar o método para recuperar as plantas medindo as suas energias. Veja!

As plantas trazem vida aos ambientes e deixam a casa mais aconchegante. No entanto, quando não tratadas corretamente, suas folhas podem adquirir um aspecto seco e murcho. E se você já tentou de tudo para recuperá-las, mas não obteve sucesso, uma boa alternativa é recorrer à “radiestesia”, técnica que, segundo Mariana Tortella, terapeuta holística especialista em radiestesia, trata as plantas promovendo o equilíbrio de suas energias e melhorando o seu crescimento.

Técnicas com gráficos para restaurar as plantas

Pode acontecer de a planta sofrer com algumas pragas ou doenças que vão deixar as folhas amarelas, murchas ou até mesmo levar a planta a morrer. Nesses casos, a profissional explica que é preciso recorrer aos gráficos radiônicos.

“Para entender aquilo de que uma planta que está morrendo precisa, coloque o vaso da folha em cima do gráfico programador impresso em um papel. Em seguida, segure o pêndulo sobre o gráfico e espere o pêndulo parar de girar. Feito isso, deixe o gráfico posicionado para o sentido norte. O próximo passo é saber quanto tempo deve deixar aquela planta no gráfico com o auxílio do relógio radiestésico”, explica Mariana Tortella.

Outro gráfico que pode ser utilizado é o de alta vitalidade, que vai trazer o melhor para a evolução dessa planta e restaurá-la, ou o gráfico flor da vida, que trabalha o DNA da planta, para verificar se existe algum desequilíbrio em seus genes.

“O processo sempre será o mesmo, independentemente do gráfico utilizado. Já para utilizar o relógio radiestésico, pergunte ao pêndulo o tempo pelo qual aquele gráfico deve ficar montado e ele irá indicar sobre o relógio. Ao final do tempo indicado, é legal perguntar novamente ao relógio, com o auxílio do pêndulo, se o tratamento está 100% finalizado”, pontua a profissional.

Cuidados convencionais com as plantas são indispensáveis para que a radiestesia funcione (Imagem: Ground Picture | Shutterstock)

Importância dos cuidados convecionais

A terapeuta relembra que, antes de iniciar o tratamento das plantas com a radiestesia, é aconselhável combinar essa prática com métodos convencionais de cuidado das folhas, como rega apropriada, nutrição adequada e luz solar suficiente. Certifique-se sempre de que as necessidades básicas da planta estejam sendo atendidas para garantir seu crescimento saudável e, caso o problema apareça mesmo assim, aí que entra a radiestesia.