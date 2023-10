Veja como aproveitar o melhor da República Dominicana

As diversas praias da região são um verdadeiro paraíso para quem aprecia a vida tropical (Imagem: AeroPictures | Shutterstock) - Portal EdiCase

Localizada no litoral da República Dominicana, Punta Cana é um dos destinos turísticos mais visitados do Caribe. Com muitos resorts all-inclusive, é o lugar perfeito para uma viagem tranquila, com direito a não se preocupar com nada além de sol, praias, mar azul-turquesa, boa gastronomia e piscinas de todos os tipos e tamanhos, além das atividades de entretenimento e lazer, para aproveitar as merecidas férias. Esse lugar se tornou o queridinho dos brasileiros porque tem fácil acesso, bom custo-benefício, acomodações com excelente estrutura, além de bebidas e comidas liberadas, comodidades pelas quais fica difícil não se apaixonar! Até antes da pandemia de COVID-19, quem liderava a preferência dos turistas daqui era Cancun, mas, por conta da exigência do visto, está perdendo a preferência dos brasileiros para Punta Cana. Punta Cana tem litoral de 48 km de praias regadas por um "mar de coqueiros" a beira-mar e enormes resorts de diferentes redes hoteleiras, quase todos na modalidade all-inclusive, o que significa que todas as refeições, os lanches, as bebidas e as várias comodidades já estão inclusas no valor pago.

Por isso, é um lugar tão procurado para lua de mel, viagens em família e para relaxar. A maioria dos resorts em Punta Cana é conhecida por suas completíssimas estruturas, e você pode passar vários dias lá dentro, fazendo nada ou simplesmente aproveitando as suas várias comodidades. Punta Cana: o paraíso do Caribe Punta Cana é o principal destino turístico da República Dominicana e um dos principais do Caribe. Está localizado na costa leste do país. A cidade está situada a cerca de 210 km da capital Santo Domingo e fica às margens do Mar do Caribe, o que faz com que suas praias tenham águas cristalinas e uma temperatura agradável o ano inteiro. Voos para Punta Cana a partir do Brasil O aeroporto de Punta Cana é o (PUJ), um dos mais conectados do Caribe. A boa notícia é que há voos diretos entre o Brasil e Punta Cana com a Gol, partindo do Aeroporto de Guarulhos. Também é possível voar com a Copa fazendo uma conexão no Panamá ou por meio dos Estados Unidos, com a American Airlines. Outra opção é voar pela Avianca, com conexões no Aeroporto de El Dorado em Bogotá, mas as tarifas geralmente são mais salgadas do que as concorrentes. Saindo do aeroporto, você pode utilizar um táxi para ir até o seu resort ou contratar previamente um transfer. Escolha da acomodação Em Punta Cana, o resort é o seu “destino” e, como não há tantas atividades para fazer fora do hotel, o ideal é procurar um estabelecimento que atenda ao seu perfil e suas expectativas. Há estruturas e valores bem variados; alguns resorts têm um serviço mais completo, outros são mais básicos, uns são exclusivos para adultos e outros ótimos para crianças. Vale, então, ficar atento às comodidades de cada resort, avaliar como são os quartos, como é a comida, a praia e ler avaliações de quem já esteve hospedado no local ao qual você pretende ir. Nós indicamos os hotéis do Palladium Hotel Group. Em Punta Cana, são seis opções numa localização privilegiada e com diversidade no atendimento.

TRS Turquesa Hotel Para os casais que procuram uma estada romântica ou grupos de amigos em busca de um refúgio relaxante, o TRS Turquesa Hotel oferece toda a privacidade e o serviço personalizado padrão VIP de um resort adults only. Lareiras e banheiras de hidromassagem em todos os quartos, piscinas exclusivas com espreguiçadeiras e serviço impecável são um pouco do que os hóspedes encontram no hotel. Exclusivo para adultos e à beira-mar, o hotel conta com serviço cinco estrelas all-inclusive e está localizado dentro do complexo hoteleiro do Palladium Hotel Group, que inclui também o Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa, o Grand Palladium Bávaro Suites & Casino e o Grand Palladium Palace Resort & Spa. As elegantes suítes são equipadas com comidas e bebidas, minibar e serviço de mordomo 24 horas. Para os amantes dos esportes aquáticos, a praia é perfeita para a prática do windsurf, mergulho de cilindro ou de snorkel, além de um spa com tratamentos revigorantes e entretenimento noturno da mais alta qualidade.

O hotel tem 372 suítes totalmente equipadas, com serviço 24 horas, três piscinas privativas, um bar aquático, além de uma seção VIP na bela praia de Bávaro. O serviço de carrinho de golfe garante o conforto dos hóspedes conectando as instalações do TRS Turquesa aos hotéis cinco estrelas que compõem o complexo. Muitas atividades e entretenimento Os resorts de Punta Cana fazem parte de complexos gigantes. Muitos têm uma programação com atividades e competições para adultos, campo de golfe, boliche, sauna, apresentações noturnas e parques aquáticos completos. O empreendimento TRS Turquesa Hotel, por exemplo, não aceita crianças, e só são confirmados maiores de 18 anos. Dentro de cada complexo hoteleiro, também é comum que haja diferentes resorts; por isso, ao hospedar-se em um deles, você recebe uma pulseirinha que identifica onde está hospedado.