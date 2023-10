8 mitos e verdades sobre a mamografia

Mamografia é um dos exames mais eficazes para detectar nódulos e tumores nas mamas (Imagem: antoniodiaz | Shutterstock) - Portal EdiCase

A mamografia, exame radiológico feito nas mamas, é uma das técnicas mais utilizadas e eficazes para detectar esse tipo de câncer em mulheres. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) e do Ministério da Saúde, corresponde a cerca de 10,5% dos casos de tumor que atinge as mulheres. Apesar de ser um exame muito conhecido, ainda gera dúvidas entre as pacientes – que, por vezes, deixam de realizá-lo por distorções sobre o assunto. Considerando isso, o Dr. Fabrício Morais Salgado, líder de gestão em saúde da GE HealthCare, empresa global em tecnologia médica, diagnóstico farmacêutico e soluções digitais, lista 8 mitos e verdades sobre o procedimento. Confira! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine 1. Prótese de silicone atrapalha a mamografia? Verdade. De acordo com o Dr. Fabrício Morais Salgado, a mamografia para mulheres com prótese pode ser realizada normalmente. Contudo, alguns cuidados devem ser tomados no momento do exame para que se obtenha resultados mais precisos, e evitar qualquer dano à prótese.

“É importante que o exame seja feito em local confiável, por profissionais qualificados e com ajustes adequados dos equipamentos. O aparelho de mamografia deve ser ajustado para exercer menor pressão sobre as mamas, para evitar expor as pacientes ao risco de ruptura da prótese”, explica o profissional. 2. Homens também podem fazer o exame? Verdade. Apesar do câncer de mama ser muito mais comum entre mulheres, os homens também possuem glândulas mamárias e tecido mamário (embora em pouca quantidade) que podem apresentar a doença. “Em geral, o principal sintoma do câncer de mama em homens é a presença de nódulo palpável na mama ou na axila. Outros sintomas que podem ocorrer são alterações da pele ou do mamilo e saída de secreção pelo mamilo. Para o diagnóstico, os homens também devem fazer o exame de mamografia e o exame é feito da mesma forma que é realizado nas mulheres”, comenta o médico. 3. Mulheres a partir dos 50 anos devem fazer mamografia? Verdade. “O Ministério da Saúde recomenda o rastreamento bianual a partir dos 50 anos. A Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM), o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR) e a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) sugerem a antecipação da idade mínima para 40 anos. O benefício de adiantar é a possibilidade de encontrar um câncer de mama no início, permitindo um tratamento menos agressivo e com maior chance de cura”, compartilha o Dr. Fabrício Morais Salgado. 4. Pessoas com nódulos na mama devem fazer o exame? Verdade. Segundo o médico, isso ocorre porque as mamografias podem ajudar a encontrar pequenos nódulos com tamanho de 1 milímetro até 3 anos antes da pessoa poder senti-los. “Os tumores pequenos, em estágio inicial, são tratáveis e o diagnóstico precoce tem chance de até 95% de cura.” Mamografia deve ser realizada somente com orientação de um médico (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)

5. Mamografia pode fazer mal para a saúde? Mito. Por tratar-se de um exame com baixa emissão de raio X, a mamografia não traz danos à saúde, mas, atualmente, especialistas já sabem que a radiação acumulada pode prejudicar a saúde a longo prazo, o que não significa que a mamografia seja perigosa, segundo o médico. “É seguro realizar a mamografia, seguindo recomendações médicas, porque a dose de radiação envolvida é bem baixa. E a radiação, se utilizada de forma controlada e correta, não vai causar danos à saúde”, esclarece o profissional. 6. Lactantes não podem fazer o exame? Mito. Conforme explica o Dr. Fabrício Morais Salgado, a lactante apresentar algum sintoma ou alteração em exame que torne necessária a mamografia, não há problema em realizá-la. “Entende-se que a mamografia é segura, não causando danos ou prejuízos à paciente ou à lactação. Por outro lado, as mamas ficam mais densas nessa fase, o que pode prejudicar a avaliação de alguns tipos de lesão. Como a sensibilidade do exame fica menor, não é recomendada a realização de mamografia de rotina ou de prevenção durante a lactação.” 7. O autoexame pode substituir a mamografia? Mito. O autoexame é um complemento à mamografia, não podendo substituir o exame, afinal, somente ele é capaz de detectar precocemente lesões muito pequenas ou pré-malignas, aumentando as chances de cura.