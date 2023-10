7 mitos e verdades sobre a cera de ouvido

A presença de cera de ouvido é uma parte natural do sistema de defesa do ouvido humano. Portanto, em condições normais, ela não representa uma ameaça à saúde. No entanto, tentar removê-la com soluções caseiras pode causar problemas mais sérios. Por isso, a otorrinolaringologista Bruna Assis, do Hospital Paulista – referência em saúde de ouvido, nariz e garganta –, esclarece os principais mitos e verdades sobre a cera de ouvido. Confira!

1. A cera nos ouvidos é um mau sinal

Mito. A cera é uma substância benéfica, produzida pela pele do canal auditivo, que ajuda na proteção do ouvido e contém substâncias com propriedades antibacterianas.

2. A cera precisa ser retirada periodicamente com hastes flexíveis

Mito. Conforme a otorrinolaringologista, o ouvido tem mecanismos próprios que permitem a expulsão lenta e periódica do excesso de cera. O uso de hastes flexíveis e semelhantes prejudica a atuação desses mecanismos, favorecendo o acúmulo e a compactação da cera no canal auditivo, podendo causar lesões na pele do conduto e no tímpano, e até mesmo a perda auditiva.