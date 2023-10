5 receitas práticas com peixes para o almoço

Caldo de peixe

Ingredientes

500 g de filé de tilápia cortado em cubos

Suco de 1 limão

1 cebola descascada e picada

6 dentes de alho descascados e picados

1 tomate sem sementes e picado

sem sementes e picado 1 pimentão sem sementes e picado

2 batatas descascadas e picadas

1 colher de sopa de páprica doce

1 colher de sopa de azeite

Cheiro-verde picado a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com o suco de limão. Cubra com plástico filme e deixe descansar por 15 minutos. Enquanto isso, em uma panela, coloque as batatas, cubra com água e leve ao forno para cozinhar até ficarem macias. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira para o liquidificador e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o pimentão, o tomate, o peixe e a páprica e refogue bem. Junte o creme de batata, tampe a panela e cozinhe por 5 minutos, após levantar fervura. Por último, coloque o cheiro-verde, misture bem e desligue o fogo. Sirva em seguida.

Filé de merluza à role

Ingredientes

200 g de queijo muçarela

1 kg de filé de merluza

1 dente de alho descascado e amassado

1 pimentão vermelho sem sementes cortado em tiras

Suco de 1 limão

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe e tempere com suco de limão, sal e alho. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Após, disponha os filés sobre uma tábua e disponha o queijo e o pimentão sobre eles. Enrole e, com a ajuda de um palito de churrasco, feche os filés. Depois, transfira os filés para uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Tilápia assada com batata (Imagem: zefirchik06 | Shutterstock)

Tilápia assada com batata

Ingredientes

1 tilápia limpa

1 cebola roxa descascada e cortada em tiras

1/2 colher de sopa de azeite

Suco de 1 limão

3 batatas descascadas, cozidas e cortadas em rodelas

descascadas, cozidas e cortadas em rodelas Sal e pimenta-do-reino branca moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere a tilápia com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Em uma assadeira, disponha as batatas e a cebola. Coloque o peixe sobre elas, cubra-o com o azeite e leve ao forno preaquecido a 200°C por 35 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.

Filé de peixe à parmegiana

Ingredientes

Peixe