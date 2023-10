3 sucos saudáveis e refrescantes com frutas da Amazônia

Chef ensina a preparar bebidas deliciosas com sabores únicos encontrados na região Norte do Brasil

Em meio ao clima quente e à baixa umidade, é crucial adotar estratégias para manter o corpo hidratado. Além da água, a escolha de bebidas saudáveis desempenha um papel essencial, e os sucos de frutas naturais se destacam como uma alternativa refrescante e rica em benefícios para a saúde.

O chef Pedro Amaral, do restaurante Namazônia, enfatiza a importância de aproveitar os sabores e benefícios das frutas encontradas na região norte do Brasil, onde a diversidade é abundante. Ele acredita que os sucos são uma excelente opção para se manter hidratado e nutrido, principalmente para pessoas que não possuem o hábito de beber bastante água.

As frutas da Amazônia, como o cupuaçu, taperebá e graviola, são amplamente reconhecidas por seu alto valor nutricional. Consumidas in natura ou como suco, oferecem uma combinação deliciosa de sabor e benefícios à saúde. No entanto, vale ressaltar que sucos de caixinha e outras bebidas industrializadas não proporcionam os mesmos benefícios que os sucos de frutas frescas ou de polpa.