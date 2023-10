3 receitas práticas de bolos de liquidificador

Bolo de limão (Imagem: Arina P Habich | Shutterstock) - Portal EdiCase

O liquidificador é um item de cozinha muito versátil, pois permite o preparo de diversas receitas. O bolo, por exemplo, pode ser feito de maneira simples e rápida. E o melhor de tudo: com poucos ingredientes. Assim, você pode aproveitar melhor o seu tempo e saborear um lanche delicioso. Por isso, selecionamos 3 receitas de bolo para você fazer no liquidificador. Confira! Bolo de limão com calda Ingredientes Massa Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine 3 ovos

1/2 xícara de chá de óleo de milho

2 xícaras de chá de açúcar

3/4 de xícara de chá de leite

1/4 de xícara de chá de suco de limão-siciliano

Raspas de 1 limão-siciliano

1 colher de sopa de fermento químico em pó

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de café de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Calda

100 ml de leite de coco

395 g de leite condensado

Suco de 1/2 limão-siciliano

Raspas de limão-siciliano Modo de preparo Massa Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a massa para um recipiente, acrescente o fermento e mexa delicadamente. Despeje a massa em uma forma de furo central untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme com cuidado e reserve. Calda Em uma panela, coloque o leite de coco, o leite condensado e o suco de limão-siciliano e misture bem. Leve ao fogo médio e mexa até obter uma cobertura consistente. Despeje sobre o bolo e salpique as raspas de limão. Bolo com calda de coco Ingredientes Massa 2 xícaras de chá de açúcar

1 xícara de chá de leite

2 xícaras de chá de farinha de trigo

3 ovos

2 colheres de sopa de margarina

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de sal

Manteiga para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Calda

1 xícara de chá de leite

100 g de coco seco ralado

4 colheres de sopa de açúcar Modo de preparo Massa Em um liquidificador, coloque o açúcar, o leite, os ovos e a margarina e misture bem. Aos poucos, acrescente o sal e a farinha de trigo e mexa para incorporar. Após, transfira a massa para um recipiente, junte o fermento químico e misture delicadamente. Despeje a massa em uma forma untada com manteiga e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 40 minutos. Desligue o forno, espere esfriar e, com a ajuda de um garfo, fure a superfície do bolo. Reserve. Calda