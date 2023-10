Conheça os direitos das pessoas com deficiência no ambiente de trabalho

Começava, então, no contexto mundial, a tomar forma o consenso de que era preciso concentrar esforços para atender as necessidades de todos os cidadãos. Assim, seguindo a tendência internacional, as políticas oficiais em nosso país passaram a reconhecer o processo de inclusão como uma ação necessária para o exercício pleno da cidadania de todo brasileiro.

De fato, os movimentos inclusivos, ainda que estejam muito ligados à educação escolar, começaram com base nas reivindicações dos direitos civis, principalmente a partir da segunda metade do século XX. Movimentos pelos direitos humanos daquela época, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, representaram o ponto de partida para uma série de transformações políticas, éticas e comportamentais, que afetaram a sociedade de uma maneira irreversível, sensibilizando seus membros quanto aos danos que a segregação e a marginalização dos grupos minoritários traziam.

A igualdade e o direito, muitas vezes preteridos das pessoas com deficiência, entraram na pauta iminente dos governos. São desafios impostos pelas questões que emergiram da família, da sociedade, da cultura e das minorias no contexto da luta pelos direitos do indivíduo. Tais desafios ajudaram a fomentar, nos últimos anos, relevantes movimentos na política de inclusão social.

Lei Brasileira de Inclusão

Um dos grandes marcos dos avanços nessas políticas foi a promulgação da Lei Brasileira de Inclusão, LBI, que garante direitos às pessoas com deficiência, com o acesso à saúde, educação, trabalho, cultura, lazer e informação.

A Lei outorga à pessoa com deficiência o direito ao trabalho em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. As empresas devem assegurar espaços de trabalho acessíveis e inclusivos.

A pessoa com deficiência tem direito, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. Além dessas garantias, é vedada a restrição ao trabalho e qualquer discriminação em razão da deficiência, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admissional e periódico.

A inclusão social é benéfica para todos (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)

Relações positivas entre deficiência e trabalho

Com a inclusão social para o trabalho, os empregados com deficiência e sem deficiência encontram modelos positivos de conivência, em razão da superação das dificuldades e do sentimento de resiliência, muito difundido nas empresas.