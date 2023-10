7 dicas para evitar bolas de pelo em gatos 

Veja como algumas atitudes podem ajudar no combate a esse problema que prejudica a saúde do bichano

Os gatos são higiênicos por natureza e possuem o hábito comum – e totalmente normal – de se lamber. Devido às papilas que cobrem a língua desses felinos, eles conseguem lavar, secar, pentear e alisar a pelagem, além de remover os pelos mortos presentes na superfície da pele.

Entretanto, para eles, os pelos soltos podem oferecer alguns riscos à saúde. “Alguns pelos não são devidamente digeridos, levando ao acúmulo no trato gastrointestinal, podendo conglomerar-se em sólidas massas conhecidas como ‘bolas de pelo’ (tricobezoar)”, explica a veterinária Lara Torrezan.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sintomas causados pelas bolas de pelo

Lara Torrezan explica que é possível perceber quando o gato está incomodado com as bolas de pelo, pois ele apresenta tosse seca ou tentativa de vômito, falta de apetite, depressão, dor abdominal, constipação, fezes muito secas e duras, pelagem seca e sem brilho e/ou com falhas. “Cuidado, pois esses sinais podem indicar uma obstrução da garganta, do estômago ou do intestino, resultando até na morte do animal”, alerta.