5 receitas saudáveis para aumentar a saciedade

Utilizando uma tábua, retire o caule do espinafre, lave as folhas em água corrente e deixe de molho por cerca de 5 minutinhos em um recipiente com água. Depois, escorra e reserve. Em uma panela em fogo alto, coloque o espinafre e um pouco de sal para desidratar o espinafre. Mexa até ficar sequinho e refogado.

Em uma tigela, bata os ovos e acrescente o farelo de aveia, o psyllium, a banana e a canela em pó. Misture até atingir a consistência de massa. Em seguida, unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo baixo. Com uma concha, coloque um pouco da massa na frigideira e tampe. Cozinhe até dourar e, depois, vire a panqueca. Sirva em seguida.

Uma alimentação equilibrada desempenha um papel importante no processo de emagrecimento saudável, principalmente devido à sua capacidade de promover a saciedade. Ao escolher alimentos ricos em fibras, proteínas magras e gorduras saudáveis, é possível prolongar a sensação de plenitude no organismo. Por isso, separamos 5 receitas que vão te ajudar a manter a dieta em dia. Confira!

Novamente utilizando a tábua, corte o espinafre em pedaços menores. Em uma vasilha, bata os ovos e adicione o sal, a pimenta-do-reino e o espinafre picado. Misture bem. Em uma frigideira, esquente o azeite em fogo médio e frite a cebola até dourar. Despeje a mistura, ajeite-o com uma colher para ficar uniforme. Tampe e deixe cozinhar até firmar. Vire a omelete e deixe por cerca de 2 minutinhos em fogo médio. Sirva em seguida.

Bolo de linhaça

Ingredientes

1/2 xícara de chá de linhaça-dourada

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo integral

3 ovos

1 xícara de chá de iogurte natural

1 xícara de chá de mel

1 colher de sopa de fermento em pó

1 pitada de sal

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo integral para enfarinhar

Modo de preparo

Bata as sementes de linhaça-dourada no liquidificador até virar uma farinha (sugerimos utilizar a função “pulsar” e girar o copo para que todos os grãos sejam triturados). Em um recipiente médio, misture a linhaça triturada, a farinha de trigo integral, o fermento e o sal. Depois, bata os ovos, o iogurte e o mel no liquidificador até ficar homogêneo e junte-os às farinhas, misturando muito bem com uma colher. Transfira a massa para uma forma pequena untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo e asse em forno preaquecido a 180°C por 40 minutos ou até o palito sair limpo. Espere esfriar e sirva.

Vitamina de abacate com gengibre (Imagem: Lecic | Shutterstock)

Vitamina de abacate com gengibre

Ingredientes

Polpa 1 abacate maduro sem caroço

80 ml de iogurte natural

1/2 xícara de chá de água

1 colher chá de gengibre ralado

1 colher sopa de mel

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma bebida homogênea. Sirva em seguida.

Arroz integral com abobrinha

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz integral

2 dentes de alho amassados

1 cebola picada

4 xícaras de chá de água

1 colher de sopa de azeite

1 abobrinha cortada em cubos

1 colher de chá de sal

Raspas e suco de 1 limão

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho e a cebola até dourar. Em seguida, adicione o arroz e refogue por 2 minutos, tempere com sal e adicione a água. Cozinhe até que a água seque completamente. Desligue o fogo e acrescente a abobrinha, as raspas e o suco do limão. Tampe a panela e deixe a abobrinha cozinhar no vapor por 5 minutos. Sirva em seguida.