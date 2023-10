5 nutrientes essenciais para a saúde do corpo

O segredo de uma boa alimentação está nas cores dos alimentos que compõem o prato. Uma refeição bem colorida é sinal de uma alimentação rica em nutrientes e fitoquímicos, substâncias bioativas que são capazes de ajudar na prevenção de doenças.

“O indicado é o consumo de três a cinco frutas ao longo do dia, além de verduras e legumes no almoço e jantar”, alerta a nutricionista Helouse Odebrecht. Se você conseguir colocar ao menos 4 cores de alimentos no seu prato, já está de bom tamanho para o resultado de uma alimentação saudável.

Nesse sentido, Helouse Odebrecht lista 5 nutrientes que são extremamente essenciais para a boa saúde. Veja quais são e adapte suas refeições!