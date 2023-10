4 motivos para consumir alimentos orgânicos

Produzidos e cultivados de maneira 100% natural, os alimentos orgânicos são livres da adição de pesticidas, adubos químicos, substâncias sintéticas ou transgênicas, além de não contar com o uso de antibióticos ou qualquer tipo de hormônio. Em outras palavras, a definição está conectada ao seu modo de cultivação.

Pensando nisso, Saulo Marti, especialista em varejo alimentar e cofundador da Diferente, startup que entrega alimentos orgânicos em domicílio, elenca alguns benefícios do consumo desses alimentos no dia a dia!

A busca por uma alimentação mais saudável e balanceada tem se tornado uma das prioridades das pessoas atualmente, mesmo diante da comodidade e economia atreladas aos alimentos industrializados. Nesse cenário, os alimentos orgânicos vêm ganhando um enorme espaço dentro do prato do brasileiro.

“Por serem gerados de forma ‘pura’, sem aditivos ou conservantes, os produtos acabam apresentando uma maior quantidade e qualidade nutricional”, conta Saulo. No caso das frutas, verduras, legumes e cereais orgânicos, por exemplo, tendem a obter níveis mais amplos de fitoquímicos (compostos bioativos com ação antioxidante), que são capazes de auxiliar na prevenção contra o envelhecimento precoce e ajuda a evitar males que vão desde câncer até doenças cardiovasculares.

2. Mais Vitamina C

Estudos comparativos entre os alimentos orgânicos e os que são expostos aos produtos químicos mostram que o primeiro grupo possui maior teor de vitamina C, carotenóides e polifenóis. Além disso, eles têm níveis mais baixos de metais pesados e resíduos de fertilizantes, teores de nitrato e agrotóxicos, sendo este último o responsável por índices alarmantes no Brasil.

Isso porque, de acordo com uma pesquisa desenvolvida pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco), um brasileiro consome, em média, 7,3 litros de agrotóxicos por ano. O dado se torna alarmante se avaliarmos que o país é apontado ainda como o principal mercado de agrotóxicos considerados “altamente perigosos”, conforme levantamento feito pela Unearthed. Vale dizer que essa classificação é feita pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que os define como “reconhecidos por apresentarem níveis particularmente altos de riscos agudos ou crônicos para a saúde ou o meio ambiente”.

O consumo de alimentos livres de agrotóxicos contribui para uma dieta mais balanceada (Imagem: Look Studio | Shutterstock)

3. Equilíbrio e economia

Com tudo isso exposto, fica claro que a opção pelos alimentos orgânicos é uma saída para uma vida mais equilibrada. Sua adoção auxilia o processo de mudança de hábitos, uma vez que o consumo de alimentos livres de agrotóxicos contribui para uma dieta mais balanceada e diversificada durante todo o ano. Isso ocorre principalmente por conta da sazonalidade da produção dos alimentos, já que os produtos não são produzidos de forma igualitária durante o ano inteiro – um princípio básico na agricultura orgânica.

“A produção em diferentes épocas do ano não só estimula os consumidores a inovarem e diversificarem o seu cardápio de frutas e vegetais conforme a safra atual, mas também o ajuda a economizar na hora de escolher os seus alimentos, uma vez que o preço varia bastante de acordo com a disponibilidade do item”, afirma Saulo.