Conheça os benefícios do banho de floresta para a saúde

Conexão com a natureza é benéfica para a saúde mental (Imagem: west_photo | Shutterstock) - Portal EdiCase

Já ouviu aquela história de que a humanidade se apartou da natureza e, às vezes, esquece até mesmo de que faz parte dela? Se pensarmos que mais da metade da população mundial vive em áreas urbanas e essa tendência só aumenta, é de se imaginar que o dia a dia da maioria de nós anda mesmo cada vez mais distante do mundo natural. À exceção dos povos indígenas e de comunidades nativas tradicionais, cuja cultura os mantém em constante contato com diversos ecossistemas, o restante das pessoas vive hoje entre prédios, asfalto e barulho de trânsito. E não sem consequências. Infelizmente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os efeitos dessa falta de natureza vêm sendo notados há décadas, ainda que paire sobre nós um senso comum que entende ser benéfico passar um tempo longe do agito urbano, curtindo uma casinha no campo ou uma praia mais tranquila. Foi essa ideia, aliás, que ganhou força no Japão no início dos anos 1980, quando o nível de estresse da população estava alarmante.

O próprio governo elaborou um plano emergencial e passou a incentivar as pessoas a sair de casa e praticar o shinrin-yoku, ou banho de floresta, além de apoiar pesquisas sobre os possíveis benefícios do contato com áreas de vegetação farta na saúde das pessoas. A prescrição: uma hora semanal de banho de floresta ou 20 minutos três vezes na semana. Assim, em pouco tempo, o que antes era uma suposição ou mera constatação empírica (e óbvia até) ganhou também comprovação científica. Shinrin-yoku: o que é o banho de floresta japonês? Pioneiro no assunto, o médico japonês Qing Li, autor dos livros Shinrin-yoku: A arte japonesa da terapia da floresta (Editora Nascente, 2018, Portugal) e Forest Bathing: How trees can help you find health and happiness (Penguin Life, 2018), entre outros, costuma dizer que o simples hábito de visitar parques ou fazer caminhadas regulares em zonas verdes já proporciona benefícios físicos e psicológicos e ajuda a combater o que considera ser a epidemia do século 21: o estresse. Mas o banho de floresta, originalmente oriental, vai além: é uma prática meditativa que envolve a ideia de consciência plena, mindfulness, não importa o nome que se dê. É diferente de ir à praia ou fazer uma trilha com o celular na mão ou com fone de ouvido. Ela envolve aterramento, pertencimento, presença. E não é de hoje que pesquisadores estudam os impactos da natureza na saúde humana. Na mesma década, em 1984, a comunidade científica global teve acesso a um estudo feito pela Universidade Técnica Chalmers, em Gotemburgo, na Suécia, que mostrou que pacientes internados em hospitais se recuperavam melhor e mais depressa quando acomodados próximo a uma janela com vista para o ambiente externo, em comparação com aqueles que ficavam confinados entre quatro paredes. Autocuidado consciente Graças às experiências de Qing Li, foi possível provar que passeios introspectivos pela floresta reduzem a pressão arterial e os níveis de açúcar no sangue, além de melhorar a saúde cardiovascular, a concentração, a memória e a imunidade. Ele ainda constatou que certas fragrâncias segregadas pelas árvores atuam como antidepressivos, uma “injeção” de bem-estar emocional.

Em suas pesquisas, o médico comprovou ainda que o banho de floresta tem relação direta com a redução do cortisol (principal hormônio do estresse) e de sintomas ligados a ansiedade, fadiga e irritação. Até a qualidade do sono melhora (15%) após uma caminhada de duas horas na mata. De lá para cá, uma sucessão de pesquisas conferiu seriedade à prática do shinrin-yoku, conquistando adeptos em todo o mundo, mesmo entre pessoas mais céticas e racionais. O médico Yoshifumi Miyazaki, da Universidade de Chiba, no Japão, engrossa o time de cientistas que ressaltam os efeitos benéficos da terapia florestal. Focado no assunto desde 1990, ele publicou em 2009 uma pesquisa em que menciona que a redução do estresse, da pressão sanguínea, da frequência cardíaca e da atividade do sistema nervoso simpático (que gera reações involuntárias a situações de estresse e perigo) é acompanhada por uma melhora de 56% na atividade do sistema nervoso parassimpático, responsável por estimular ações que permitem ao organismo responder a situações de calma, saciedade, repouso e relaxamento.

Conexão com a natureza pode ser feita em qualquer lugar (Imagem: Gustavo Castellon | Shutterstock) Difusão do shinrin-yoku pelo Brasil O mais importante, dizem os especialistas, é estar imerso em uma área de natureza preservada. “Não importa se você mora em uma cidade grande ou pequena, o banho de floresta pode ser feito em um parque público, na praia ou até no jardim de casa, desde que o lugar ofereça pouco ruído e baixo índice de poluição”, afirma o terapeuta integrativo Fernando Souza, doutor em Educação pela PUC-SP e professor da pós-graduação em Saúde Integrativa e Bem-Estar do Ensino Einstein, entidade ligada ao Hospital Israelita Albert Einstein. Fernando é um dos dois únicos brasileiros atualmente em processo de conclusão de uma formação em Florestaterapia pelo Forest Therapy Hub, organização internacional sediada em Portugal que vem disseminando o banho de floresta por diversos países. “A prática em si é muito simples, mas existe uma metodologia”, ressalta. Ele conta que o banho começa com a escolha do lugar, de um cantinho no parque, por exemplo, em que você possa começar a perceber melhor o seu corpo e as suas sensações.