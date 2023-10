Conheça as principais características do signo de Escorpião

Astróloga explica como é a personalidade dos escorpianos e como eles se comportam no amor

Questionadoras, otimistas, intensas e misteriosas, as pessoas de Escorpião conseguem enxergar o que está no inconsciente do outro. Além disso, possuem “um olhar hipnótico e são capazes de acessar facilmente a própria sombra”, comenta a astróloga Thaís Mariano.

Os escorpianos costumam ser o centro das atenções e contagiam as pessoas ao redor com a forte energia que emanam. Segundo a astróloga, talvez seja por isso que o signo é tão mal-interpretado. Contudo, a energia dos nativos que vem à tona é o que realmente precisa ser visto pelos outros.

Necessidade de controle e bons investigadores

Os escorpianos são fortes e possuem imensa capacidade de transformação. No entanto, “por trás da aparência imponente, há uma grande necessidade de controle e o medo de serem rejeitados”, analisa Thaís Mariano.