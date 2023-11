5 filmes imperdíveis para os apaixonados por aviação

Não faltam opções cinematográficas para quem gosta de aviação (Imagem: begalphoto | Shutterstock) - Portal EdiCase

O dia 23 de outubro é um marco significativo para a aviação no Brasil, celebrando as conquistas e avanços nesse campo tão crucial. Nessa data, em 1906, o brasileiro Santos Dumont realizou o primeiro voo público de um avião a motor no mundo, o famoso 14-Bis, em Paris, demonstrando sua genialidade e contribuição inestimável para a história da aviação. Nesse sentido, o universo da aviação também se encontra abundantemente representado na sétima arte. Inúmeros filmes capturam a emoção, o desafio e a grandiosidade dessa jornada pelos céus. Seja em animações, live-actions, ficções ou cinebiografias, o tema tem sido retratado com maestria por diferentes diretores. Por isso, reunimos 5 filmes imperdíveis sobre aviação para você. Confira!

1. O Aviador (2004) ‘O Aviador’ demonstra a obsessão de Howard Hughes pela aviação e cinema (Imagem: Reprodução Digital | Warner Bros Pictures) Nesse premiado filme, dirigido por Martin Scorsese, conhecemos a trajetória de Howard Hughes, um bilionário e engenheiro aeronáutico que realmente existiu. Ele teve grande participação na história da aviação, desenvolvendo modelos inovadores e extremamente rápidos. A trama da cinebiografia é protagonizada por Leonardo DiCaprio. A atuação rendeu a ele uma indicação ao Oscar na categoria de Melhor Ator. Além dele, outro grande nome no elenco é Cate Blanchett, que interpreta a atriz Katharine Hepburn. Ela viveu um romance com Howard Hughes, que também era produtor de cinema na época. Onde assistir: Apple TV e Prime Video. 2. Sully – O Herói do Rio Hudson (2016) Em ‘Sully – O Herói do Rio Hudson’ vemos alguns dos desafios enfrentados por pilotos de avião (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros Pictures) Nesse filme, dirigido por Clint Eastwood, Tom Hanks interpreta o piloto de avião Chesley “Sully” Sullenberger. Em janeiro de 2009, o avião pilotado por ele sofre uma revoada de pássaros e fica seriamente danificado. Então, o piloto faz um pouso forçado no rio Hudson e consegue salvar 150 pessoas a bordo.

Apesar do ato heroico, Sully ainda enfrenta um julgamento interno da agência de regulação área dos Estados Unidos. O filme equilibra a atenção do espectador entre as cenas do pouso forçado e a severa desconfiança da equipe de aviação estadunidense. Onde assistir: HBO Max e Prime Video. 3. Vidas Ao Vento (2013) ‘Vidas Ao Vento’ retrata a biografia de Jori Horikoshi de forma animada (Imagem: Reprodução digital | Studio Ghibli)

Se você procura um filme de aviação que fuja um pouco da centralidade norte-americana, a animação japonesa ‘Vidas Ao Vento’, dirigida por Hayao Miyazaki, é um bom começo. Famoso pela criação do Studio Ghibli, o diretor e roteirista exibe cenas fantásticas da evolução da aerodinâmica. A história é uma biografia animada do engenheiro aeronáutico japonês Jiro Horikoshi, famoso pelos modelos de avião mais avançados utilizados durante a Segunda Guerra Mundial. A trama explora os sonhos da infância de Jiro, sua paixão pela aviação e a posterior decepção com a realidade de sua profissão na época. Onde assistir: Apple TV e Prime Video