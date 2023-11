4 receitas com grão-de-bico para melhorar o ganho de massa muscular

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico e cubra com água. Deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra a água e transfira os grãos para uma panela de pressão. Cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos, após iniciar a pressão. Desligue o fogo, deixando toda a pressão sair, antes de abrir a panela. Reserve 3/4 de xícara de chá da água do cozimento do grão-de-bico e descarte o restante.

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes da salada e misture. Tempere com sal, orégano, pimenta-do-reino, vinagre e azeite. Salpique com a salsinha e sirva em seguida.

Para aqueles que buscam ganhar massa muscular, a culinária desempenha um papel fundamental, e conquistar o corpo dos sonhos não depende apenas de passar horas na academia, mas também de escolher os alimentos certos na cozinha, como o grão-de-bico. Além disso, ele é rico em proteínas, fibras, minerais e vitaminas. Por isso, confira 4 receitas com esse grão que vão potencializar os resultados do seu treino!

Coloque os grãos, ainda mornos, no liquidificador, com os dentes de alho, o suco de limão, o tahine, o sal e a água do cozimento reservada. Bata por 3 minutos ou até obter uma pasta homogênea. Transfira a mistura para uma tigela com tampa e deixe na geladeira para resfriar. Sirva em seguida.

Snack picante de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

1 colher de sopa de azeite extravirgem

1/4 de colher de chá de cominho em pó

1/4 de colher de chá de coentro em pó

1/4 de colher de chá de gengibre em pó

em pó 1/4 de colher de chá de páprica picante

1/2 colher de chá de sal rosa

Modo de preparo

Coloque o grão-de-bico em uma assadeira antiaderente e tempere com o azeite e as especiarias. Mexa a forma até que todos os grãos fiquem revestidos pelos temperos. Asse no forno preaquecido a 220°C por cerca de 30 minutos, mexendo ocasionalmente para dourar e ficar crocante de maneira uniforme. Deixe esfriar por completo e sirva em seguida.

Grão-de-bico com legumes

Ingredientes

250 g de grão-de-bico

1 cebola picada

100 g de vagem cortada em tiras

1 berinjela cortada em cubos

1 abobrinha cortada em cubos

2 dentes de alho picados

4 tomates descascados e cortados em cubos

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico e cubra com água. Deixe de molho por 12 horas. Depois, escorra a água e transfira os grãos para uma panela de pressão. Adicione 1 litro de água e uma pitada de sal. Cozinhe em fogo médio por 40 minutos, após iniciar a pressão. Após, escorra os grãos e reserve.

Aqueça uma frigideira em fogo médio, salteie a abobrinha e adicione uma pitada de sal. Quando estiver dourada, retire do fogo e reserve. Repita o mesmo procedimento com a berinjela. Em uma panela em fogo médio, refogue a cebola e o alho e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione os tomates, tampe a panela e cozinhe em fogo baixo até liberar o suco. Acrescente a abobrinha, a berinjela e a vagem. Cozinhe por mais 5 minutos. Corrija o sal e a pimenta-do-reino. Adicione o grão-de-bico aos legumes, misture e sirva