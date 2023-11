3 receitas de panqueca simples e irresistíveis

Panqueca de frango com molho branco (Imagem: Mauricio Sanches do Prado | Shutterstock) - Portal EdiCase

As panquecas, com sua textura macia e sabor reconfortante, conquistam paladares ao redor do mundo. Sua versatilidade é uma das maiores virtudes, pois podem ser combinadas com uma infinidade de ingredientes. Além disso, sua preparação é tão simples quanto gratificante, tornando-as uma escolha ideal para um almoço rápido e delicioso. A seguir, confira três receitas deliciosas de panqueca! Panqueca de frango ao molho branco Ingredientes Massa 2 xícaras de chá de farinha de trigo

2 ovos

2 xícaras de chá de leite

Azeite para untar Molho 240 ml de leite

1 1/2 colher de sopa de amido de milho

200 ml de creme de leite

Orégano e sal a gosto Recheio 1 peito de frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 2 colheres de sopa de azeite

1 cebola picada

1 dente de alho amassado

1 colher de sopa de cebolinha picada

Massa Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira redonda com azeite. Despeje um pouco da massa no centro da panela e espalhe até cobrir todo o fundo. Espere fritar e depois vire do outro lado. Repita o procedimento com toda a massa e reserve. Molho Em uma panela, dissolva o amido de milho no leite. Leve ao fogo médio e adicione o orégano, mexendo até engrossar. Em seguida, retire do fogo, tempere com sal, adicione o creme de leite e misture.

Recheio Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e refogue por 2 minutos. Junte o alho e cozinhe até dourar. Acrescente o frango desfiado, tempere com cebolinha, sal e pimenta-do-reino. Refogue até dourar. Montagem Recheie as panquecas com o frango e enrole. Coloque todas as panquecas em uma forma untada com azeite. Leve ao forno médio por 10 minutos. Em seguida, despeje o molho branco e salpique queijo ralado. Sirva em seguida. Panqueca de ricota com espinafre Ingredientes Massa 2 xícaras de chá de farinha de trigo

240 ml de leite integral

1 colher de sopa de amido de milho

2 ovos

1 colher de café de sal

1 colher de sopa de óleo

1 colher de sopa de queijo ralado

Azeite para untar Recheio 250 g de ricota

1 maço de espinafre

1 colher de café de noz-moscada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água Modo de preparo Massa Bata todos os ingredientes no liquidificador até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira redonda com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Despeje um pouco da massa no centro da panela e espalhe até cobrir todo o fundo. Espere fritar e depois vire do outro lado. Repita o procedimento com toda a massa e reserve. Recheio Limpe o maço de espinafre e separe as folhas. Em um recipiente, tempere a ricota com sal, noz-moscada e pimenta-do-reino. Em uma panela, cubra o espinafre com água e uma pitada de sal. Leve ao fogo médio para cozinhar por 5 minutos. Escorra, pique com a faca, adicione à ricota temperada e misture bem. Montagem Recheie as panquecas e enrole. Coloque todas as panquecas em uma forma untada com azeite. Leve ao forno médio por 10 minutos. Sirva em seguida. Panqueca americana de chocolate com ganache (Imagem: Olyina V | Shutterstock)