Conheça Miami de um jeito que você nunca viu

Você provavelmente já ouviu falar de Wynwood, o bairro mais artsy de Miami atualmente. Onde antigamente funcionavam fábricas e lojas de roupas, hoje espalham-se pelas ruas diversas pinturas e desenhos criados por artistas do mundo todo que deixam suas marcas nos Wynwood Walls, considerada a maior galeria de arte a céu aberto do mundo.

Não tem jeito, a cidade de Miami, localizada no estado da Flórida, nos Estados Unidos, é a queridinha dos brasileiros. Seja pelo clima agradável, pela familiaridade com a língua — todo mundo se vira num portunhol — ou pelas inúmeras opções de compras em shoppings espalhados por toda a cidade, o fato é que essa fama já tem longa data e entra ano, sai ano, ela se mantém firme e forte.

Esse pequeno bosque no meio da cidade proporciona uns minutos de caminhada e conexão com a natureza bem preciosos. Ao chegar à casa de Ralph Middleton Munroe, você ainda vai se deparar com uma vista linda para o mar.

Você sabia que a casa mais antiga de Miami está localizada em um arborizado, nobre e desconhecido bairro chamado Coconut Grove? Apesar de pouco explorado pelos turistas, o lugar vale a visita. Para chegar na The Barnacle, casa construída em 1891, que é a mais antiga em sua localização original no condado de Miami-Dade, você percorre um lindo caminho repleto de árvores centenárias.

Essa oportunidade de expressar sua criatividade ao lado de artistas renomados do mundo inteiro é absolutamente incrível e poucas pessoas sabem que é possível. Para se sentir parte do mundo da arte urbana de Miami, você precisa fazer um agendamento no Museu do Graffiti, que fornecerá todos os materiais necessários, a partir de 75 dólares.

Contudo, o que vale destacar aqui é uma experiência verdadeiramente única: a oportunidade de deixar sua própria marca em Wynwood! Com a ajuda de um artista local, você é levado a um muro do bairro em que é liberado criar sua própria obra de arte em grafite.

Comece sua jornada pelo Sexy Fish, um restaurante e bar asiático com influências japonesas. O menu, elaborado pelo chef estrelado Michelin Björn Weissgerber, certamente valoriza peixes e frutos do mar , que são preparados na grelha Robata.

Já no rooftop do hotel fica o famoso e badalado Sugar — queridinho, inclusive, dos locais e não só dos turistas. O ambiente é aberto e acolhedor com uma vista exclusiva da cidade que cria uma atmosfera encantadora.

Destaque especial para o Pulpo a La Plancha y Papas Confitadas de entrada, que dissolve na boca, e também para a sobremesa mais pedida do cardápio, que é certamente uma das melhores que você vai saborear na vida: o petit gateau de doce de leite com sorvete de banana e cookies.

Pertinho dali, ainda no descolado bairro de Brickell, basta chegar ao hotel East Miami para ter um prato cheio de opções gastronômicas. O restaurante Quinto participa do festival com um menu inspirado em carnes e frutos do mar.

O bar central oferece drinques autorais deliciosos, inclusive não deixe de provar o drink da casa: Peach Face, com Vodka de Pêssego e Flor de Laranjeira, xarope de manjericão, suco de abacaxi e água com gás. E a proposta das comidinhas aqui é asiática, os pratos levam combinações únicas, como o sashimi servido no sal rosa e o rolinho primavera de Bangkok, seus carros-chefes. O ideal é pedir um pouco de tudo e compartilhar as diversas opções de dar água na boca.

Aproveite os restaurantes com vista para a Biscayne Bay (Imagem: Francisco Blanco | Shutterstock)

Gastronomia mediterrânea e peruana

Prefere uma gastronomia mediterrânea? Então o famoso Doya precisa entrar para o seu roteiro. Ele tem causado alvoroço em Miami por ser um novo point na cidade, tanto de dia quanto de noite. O Doya oferece coquetéis deliciosos e uma experiência gastronômica que segue uma filosofia única: o conceito é compartilhar.

Aqui, você pede vários pratos para a mesa, permitindo que todos experimentem um pouco de tudo. Destaque especial para a entrada de Cordeiro com Paprika e também para o prato Kofte, almôndegas turcas grelhadas. Não deixe de finalizar com a famosa sobremesa Baklava de pistache.

Já o meu restaurante favorito foi o La Mar by Gastón Acurio. Ele é considerado um dos melhores de Miami, não apenas devido à vista deslumbrante da Biscayne Bay, mas, sobretudo, graças à culinária marcante deste restaurante peruano, que surpreende a cada garfada. É uma verdadeira explosão de sabores!

Eu recomendo fortemente experimentar a vieira de entrada, que é uma das melhores que já tive o prazer de degustar. Esse lugar é simplesmente imperdível para os amantes da boa gastronomia. O estilo moderno, de design contemporâneo, com muitos elementos de madeira e cores quentes, proporciona um ambiente descontraído, porém muito elegante, onde clientes exigentes podem saborear pratos únicos, da gastronomia aclamada do chef Gastón Acurio.

Crie sua própria fragrância

Sair de Miami com um perfume criado por você é algo muito exclusivo na loja Jo Malone. Com ajuda de especialistas, vamos sentindo as mais de 30 opções de fragrâncias disponíveis, indicando o tipo de fragrância que mais nos agrada e assim chegando ao blend perfeito.

É interessante como, ao misturar elementos que combinam entre si, temos um resultado surpreendente. Saí de lá não apenas com um perfume totalmente personalizado, mas também com as mãos relaxadas após uma massagem especial feita exatamente com os aromas que escolhi.

Vá às compras, mas de um jeito VIP

Uma vez hospedado no hotel Mandarin Oriental, você pode vivenciar uma experiência VIP no Sawgrass Mall com acesso exclusivo ao Colonnade, a parte do Sawgrass com todas as lojas de luxo. O Mandarin Oriental organiza um transporte confortável para levá-lo até lá, onde você é recebido de maneira especial antes da abertura ao público em geral.

Tivemos experiências VIP nas lojas Gucci, Valentino, Jimmy Choo e Balmain, com direito a coquetéis e doces, além de apresentações das novas coleções. E o melhor: você contará com um personal shopper particular para fazer suas compras sem enfrentar filas, com total atenção voltada para você. É realmente incrível!

Agendando essa mesma experiência, você também terá acesso ao Lounge VIP, onde coleções novas e exclusivas são apresentadas. Você poderá experimentar as roupas em um ambiente único, desfrutando da paz e da sofisticação, tudo isso enquanto saboreia um delicioso champagne. Esta experiência é verdadeiramente luxuosa e superexclusiva!

Quando ir a Miami

Miami brilha sob o sol o ano todo, mas, para evitar as multidões, os melhores meses são de abril a junho e de setembro a novembro. Evite a alta temporada de dezembro a março se preferir uma atmosfera mais tranquila.

Por Lara Mattar – revista Qual Viagem