8 razões pelas quais você deve estudar na Austrália

O estado de Queensland, Austrália, é um dos favoritos entre os intercambistas, principalmente por ser ensolarado, com sol pelo menos 300 dias por ano, e devido aos parques e praias com vistas deslumbrantes e da imensa gama de atividades disponíveis na região.

Para se ter uma ideia, o Better Life Index, estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), coloca a Austrália na segunda posição entre os países com os melhores índices educacionais do mundo e um dos melhores lugares para se viver. Queensland tem uma aprovação de 74% em termos de classificação de qualidade acadêmica entre os estudantes internacionais, segundo o relatório The International Student Experience 2023 do governo australiano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como é o estilo de vida em Queensland?

O estilo de vida no estado pode variar conforme a região. Nas principais cidades do estado, é comum encontrar um estilo de vida mais agitado, com atividades em todos os horários do dia. É possível visitar os diversos museus, ir a restaurantes renomados, dançar em boates famosas ou assistir a campeonatos esportivos, muito comuns na região. Além disso, indo em direção ao interior do estado você encontrará paisagens de tirar o fôlego.