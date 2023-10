7 situações em que a bebida alcoólica pode prejudicar a coluna

Sabe-se que o consumo de álcool é constantemente discutido quando o assunto é a saúde do corpo. Os impactos são diversos, e perpassam desde efeitos psicológicos até casos mais sérios, como o alcoolismo. No entanto, poucos sabem que a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas pode prejudicar regiões do corpo como a coluna.

Por isso, o Dr. Haroldo Chagas, presidente da Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro, explica mais sobre essa questão. Confira!

1. Desidratação

O álcool desidrata o corpo. E isso pode afetar negativamente a saúde da coluna. As vértebras da coluna precisam de água para se manterem saudáveis e flexíveis. A desidratação pode levar a uma redução na flexibilidade dos discos, o que pode aumentar o risco de lesões na coluna vertebral.