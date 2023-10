3 receitas fit com whey protein

O whey protein é uma proteína de alta qualidade derivada do soro do leite, amplamente reconhecida pelo papel fundamental na nutrição e no condicionamento físico. Muito utilizado por atletas e entusiastas do mundo fitness que desejam melhorar o ganho de massa magra, ele é essencial para o crescimento e reparo muscular.

Procurando maneiras diferentes de incorporar esse queridinho dos amantes de academia em sua dieta? Para ajudá-lo, separamos três receitas deliciosas com whey protein. Confira!

Smoothie de banana com whey sabor chocolate

Ingredientes

1 banana madura

madura 1 colher de sopa de whey protein em pó sabor chocolate

1 colher de sopa de cacau em pó sem açúcar

1 xícara de chá de leite de amêndoas

Gelo e mel a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, adicione a banana, o whey protein, o cacau em pó, o leite de amêndoa e o mel. Em seguida, acrescente gelo e bata tudo até obter uma consistência cremosa. Despeje em um copo e sirva.