Horóscopo semanal: previsão dos signos de 23 a 29 de outubro de 2023

O Sol no signo de Escorpião faz conjunção com Mercúrio e Marte, quadratura com Plutão e oposição a Júpiter. Escorpião é um signo que representa o contato com o lado obscuro da alma; por isso, a semana pede atenção e cautela com as ações cotidianas. Isso porque os temores internos podem aflorar com mais facilidade, gerando inseguranças, medo do abandono e da rejeição, bem como desencadear atitudes impulsivas e desequilibradas.

Horóscopo prevê uma semana de desafios nas relações

Vênus finalmente encerra a tensão com Saturno e segue em aspecto positivo com Júpiter, o que tende a ser muito bom. Contudo, Vênus faz oposição à Lua no meio da semana, indicando tendência a dificuldades para encontrar o equilíbrio nas relações devido a conflitos emocionais.

Marte permanece em quadratura com Plutão, o que pede cautela e observação nas ações. Afinal, elas podem desencadear conflitos intensos e bem dolorosos. Além disso, é importante direcionar a energia para olhar as dores e as angústias com coragem.