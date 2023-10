Entenda por que a insônia pode prejudicar a saúde

Uma das coisas que a maior parte das pessoas sonha, após um dia exaustivo de trabalho, atividades extras e a rotina agitada, é chegar em casa, relaxar e, na hora de dormir, deitar a cabeça no travesseiro e ter uma boa e tranquila noite de sono. Para muitos, isso é, literalmente, só um sonho, né?

Pessoas em todo o mundo sofrem com problemas de sono, noites mal dormidas, insônia e poucas horas de descanso. E essa é uma conta que pesa, e muito, nas atividades do dia seguinte e na saúde como um todo. Por isso, o cardiologista Dr. Carlos Portella explica por que é importante dormir bem e os efeitos que uma noite mal dormida pode causar no corpo. Confira!

Tempo ideal de sono

O período ideal de sono varia de 6 a 8 horas. No entanto, conforme explica o Dr. Carlos Portella, além desse tempo, é preciso considerar a hora de ir para a cama. “O ideal é não demorar mais do que meia hora para adormecer. Outro ponto que indica uma boa qualidade do sono é não ter muitos despertares durante a noite e, no geral, passar pelo menos 85% do tempo que você passa na cama, dormindo”, acrescenta.