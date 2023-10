3 receitas de hambúrguer para fazer em casa

O hambúrguer é um prato perfeito para quem gosta de praticidade. Muito querido pelos brasileiros, é versátil e pode ser servido tanto no almoço quanto no jantar. Além disso, pode ser preparado com facilidade em casa. Por isso, selecionamos 3 receitas de hambúrguer para você!

Hambúrguer de picanha com bacon

Ingredientes

800 g de picanha moída

150 g de bacon cortado em fatias

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Folhas de alface a gosto

3 tomates cortados em rodelas

150 g de queijo prato cortado em fatias

Pães de hambúrguer

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque a carne e tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture bem. Divida a carne em 4 partes e comece a moldar o hambúrguer. Faça uma bola, achate a parte de cima e ajuste as bordas. Em uma frigideira untada com azeite, frite os hambúrgueres por 3 minutos em fogo médio, vire e frite por mais 3 minutos. Coloque as fatias de queijo sobre o hambúrguer para derreter. Enquanto isso, em outra frigideira frite as fatias de bacon em fogo médio até ficarem crocantes. Em seguida, corte o pão ao meio e coloque na frigideira por um minuto. Monte o lanche com pão, hambúrguer, bacon, alface e tomate. Sirva em seguida.

Hambúrguer de carne de porco

Ingredientes

300 g de filé suíno moído

1/2 cebola picada

3 dentes de alho picado

Azeite, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Pães de hambúrguer com gergelim

8 rodelas de tomate

4 folhas de alface-crespa picadas

Lascas de queijo parmesão

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o filé suíno com a cebola e o alho. Tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Faça 4 bolas com a carne e achate cada uma formando os hambúrgueres. Leve ao congelador por 20 minutos antes de fritar. Coloque o azeite em uma frigideira antiaderente e aqueça em fogo médio. Frite os hambúrgueres até o ponto desejado. Corte os pães ao meio e toste no forno a 210°C por uns 5 minutos. Em seguida, monte o seu sanduíche com pão, hambúrguer, alface, tomate e lascas de queijo.