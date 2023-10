Descubra o papel do pilates no processo de emagrecimento

Criada em 1920 pelo alemão Joseph Pilates, a prática do pilates se destacou por seus inúmeros benefícios para a saúde física e mental. No entanto, surge frequentemente a questão de seu papel na perda de peso. No entanto, um questionamento frequente gira em torno de sua capacidade de auxiliar na perda de peso. Segundo Josi Araujo, fisioterapeuta e professora da Pure Pilates, embora o método não seja diretamente voltado para o emagrecimento, ele desempenha um papel importante indiretamente.

“Os praticantes de pilates tendem a adotar uma visão mais abrangente sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. No entanto, devido ao baixo gasto calórico gerado pelos exercícios de pilates, não podemos afirmar que seja suficiente para a perda de peso”.

Benefícios do pilates no processo de emagrecimento

Apesar de não ser seu objetivo principal, a prática oferece benefícios específicos para quem deseja emagrecer. “O método estimula o metabolismo e equilibra o funcionamento do organismo, o que o torna um aliado importante na busca pela perda de peso. Além disso, os movimentos aumentam o gasto energético, visando o fortalecimento do abdômen, a estabilização das articulações e a reeducação do movimento”, declara a fisioterapeuta.