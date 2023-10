7 destinos incríveis para conhecer na primavera

Holambra é conhecida por ser a "cidade das flores" (Imagem: Danilo de oliveira | Shutterstock) - Portal EdiCase

Aproveitar lugares viajando com temperaturas mais parecidas com o verão e a ausência do frio rigoroso do inverno é uma oportunidade para os turistas desfrutarem de passeios ao ar livre. A primavera, além de proporcionar isso, é a temporada de flores, o que permite explorar cores e sensações em lugares paradisíacos. Descubra sete cidades brasileiras que ficam ainda mais convidativas na primavera a seguir! 1 – Holambra (SP) conserva arquitetura holandesa A pouco mais de 100 km de São Paulo, temos Holambra, conhecida como a “cidade das flores”. A principal atividade econômica do município é a floricultura, sendo a maior exportadora de flores da América Latina. Por essa razão, os campos de flores e os jardins estão repletos de cores e aromas, até mesmo a gastronomia conta com ingredientes como hibiscos, lavanda e rosas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De origem holandesa, Holambra conserva arquitetura típica com a presença de moinhos de ventos. Entre as atrações principais, estão o Moinho Povos Unidos, o Deck do Amor, o Museu da Cultura e História de Holambra, a Praça Vitória Régia e o Parque Van Gogh.

2 – Cunha (SP) é conhecida pelos campos de lavanda Os campos de lavanda são os grandes protagonistas do pequeno município de Cunha, no estado de São Paulo. O Lavandário foi inaugurado em 2013 e conta com mais de 40 mil pés da flor lilás. A temperatura mais branda da estação convida os visitantes a explorar trilhas e cachoeiras da área. Quem passa por lá ainda pode desfrutar do comércio local com cafeterias, sorveteria e loja de produtos feitos à base de lavanda, ou até mesmo serviços para como massagens. 3 – Gramado (RS) tem lindos campos de hortênsias A primavera em Gramado, encantadora cidade na região serrana do Rio Grande do Sul, é um espetáculo de cores. Nessa estação, os campos se enchem de flores, especialmente hortênsias, que tingem a paisagem de tons de azul, rosa e violeta. O Le Jardin Parque de Lavanda é uma ótima opção e, no Lago Negro, é possível fazer passeios de pedalinho. A cidade também oferece eventos culturais. Desde o final de outubro e início de novembro, as ruas já começam a ser enfeitadas para o Natal, sendo uma ótima oportunidade para ver as ruas de Gramado em toda a sua glória. O Teatro Amazonas é uma atração imperdível em Manaus (Imagem: Jonathas Lima de Castro | Shutterstock) 4 – Manaus (AM) é cercada por floresta tropical Visitar a maior cidade da região amazônica na primavera é uma experiência única devido à exuberância da floresta tropical que a cerca. Nessa estação, as chuvas diminuem, proporcionando dias mais ensolarados e permitindo que os visitantes explorem as maravilhas naturais com mais facilidade. Uma das principais atrações de Manaus são os passeios de barco pelos rios sinuosos e afluentes da região, explorando a rica biodiversidade da floresta e avistando animais selvagens. É o momento ideal para visitar o Teatro Amazonas, ícone cultural da cidade, e participar de festivais locais que celebram a diversidade cultural e a culinária amazônica.

5 – Curitiba (PR) é um refúgio na primavera A capital paranaense é conhecida pela organização, mas existe uma natureza escondida em uma das grandes metrópoles do Sul do Brasil. A cidade possui parques com extensa área verde, muito bem-cuidados, e, na primavera, se tornam um refúgio tranquilo e colorido. São ao todo, mais ou menos, 30 parques e bosques; dentre eles, o mais popular é o Jardim Botânico, onde está o cartão postal mais famoso do município, a estufa de vidro. 6 – Bonito (MS) possui trilhas encantadoras Como setembro sucede períodos de clima seco, os rios e as cachoeiras continuam com tonalidades cristalinas, mantendo a transparência do azul-esverdeado, o que torna trilhas e passeios ainda mais especiais para os viajantes. Há ainda a chance de encontrar várias espécies de animais típicos da região que estão menos reclusos com a chegada de dias mais longos e frescos, típicos da estação florida. 7 – Natal (RN) fica ainda mais agradável na primavera Visitar o Nordeste é uma ótima escolha durante a primavera. Além de as cidades ficarem mais vazias e calmas, o clima quente é mais agradável. A capital do Rio Grande do Norte é um destino que reúne o melhor do litoral com a praticidade das grandes cidades.