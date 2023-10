5 dicas para treinar e se alimentar no período menstrual e na TPM

Treinar no período menstrual e na TPM pode ser desafiador devido às cólicas, fadiga e desconforto físico, além das flutuações hormonais que afetam o humor, a motivação e o desempenho. A retenção de líquido e o inchaço também podem prejudicar a disposição para o exercício, tornando essa época menos propícia para atividades físicas intensas.

De acordo com o Ministério da Saúde, 80% das mulheres sofrem com esses problemas todos os meses. Cada uma reage de uma forma, mas o desconforto faz com que muitas deixem de realizar atividades simples do dia a dia, como sair, ir para a academia e até mesmo trabalhar.

Além disso, é nessa fase do mês que o apetite da mulher muda, o que geralmente a faz comer mais que o normal. Por isso, a seguir, confira cinco dicas de especialistas para treinar durante o período menstrual e na TPM!