Confira 5 passos para uma vida a dois mais feliz

É muito importante que os dois estejam interessados em tudo aquilo que norteia a vida do parceiro. E não apenas projetos de vida, mas também em desejos mais simples, como passeios e atividades de lazer. Oferecer apoio durante toda a trajetória é um passo correto a se dar, mesmo que você não entenda os objetivos do seu amor. Experimente ceder espaço, pois isso tende a trazer confiança e respeito.

Em várias situações, os conflitos acontecem por questões profundas que não foram bem resolvidas. Para que o problema seja solucionado, nada melhor do que conversar . Nesses casos, não elevar a voz e agir com seriedade em relação ao sentimento do outro se torna fundamental. Ser honesto, sincero e buscar ouvir o que a outra pessoa tem a dizer são atitudes que ajudam a resolver a questão e a conhecer melhor o parceiro.

Procure criar boas memórias e se divertir com o seu amor (Imagem: Sitophotostock | Shutterstock)

3. Tenham tempo de qualidade juntos

Você terá um tempo em que estará com seus amigos(as) e familiares, mas se dedicar em tirar dias e momentos a dois se torna essencial. Procure criar boas memórias e se divertir com o seu amor. Mesmo que os dois tenham gostos diferentes, busque pontos em comum e procure também fazer coisas que o parceiro curte. Com o tempo, muitos casais reclamam do afastamento, e esse tempo de qualidade pode ser um diferencial.

4. Confie na pessoa que você se relaciona

Ter ciúmes é normal, mas deixar esse sentimento ser mais forte e até doentio é o que pode acabar com tudo. Afinal, você não é dono da outra pessoa, mas sim parceiro. E a parceria começa a partir do momento em que você não desconfia do comportamento do outro. Em relações mais saudáveis, não há um controle e nem centralização das atenções. Deixe a pessoa ter o espaço dela! Caso tenha questões a resolver, recorra ao diálogo.

5. Respeite as diferenças

Não existem pessoas 100% iguais, coloque isso na sua cabeça. As diferenças, aliás, é que podem ser provas claras de que o amor que existe entre o casal é muito forte. O respeito a esses pontos de divergências precisa ser sempre idealizado, pois tentar modificar comportamentos e gostos do parceiro é algo frustrante. Ao passo que o casal vai se conhecendo e respeitando as suas distinções, a chance de ter uma vida a dois saudável é bem maior!

Por Henrique Souza