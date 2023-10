5 dicas para ensinar higiene bucal às crianças de forma divertida

2. Escolha de escova e pasta adequadas

Cada criança é única e suas necessidades dentárias também são. O Dr. Abreu sugere buscar orientação do odontopediatra para escolher a escova e pasta de dentes certas para cada indivíduo. Essas recomendações personalizadas consideram a idade e a estrutura dentária da criança, minimizando qualquer risco ou restrição.

3. Saúde bucal em todas as etapas da vida

A escovação regular oferece benefícios significativos para a saúde bucal das crianças, como a prevenção da acumulação de placa bacteriana e o risco reduzido de cáries. Essa prática também contribui para uma saúde bucal sólida ao longo da vida.

Recompensas diárias, semanais e mensais tornam a escovação divertida e incentivam hábitos de higiene (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock)

4. Incentivo divertido à escovação

Para motivar as crianças a escovar os dentes diariamente, o Dr. Abreu sugere a criação de um sistema de recompensas. Metas diárias, semanais e mensais podem ser estabelecidas, com recompensas ao cumprir cada ciclo. Esse método gera um senso de conquista e torna a escovação mais envolvente e interessante para os pequenos.

5. Envolvimento dos pais

Por fim, uma dica valiosa é que os pais estejam envolvidos na rotina de escovação. Escovar os dentes simultaneamente, enquanto os pais atuam como modelos, torna a atividade atraente. “Essa prática fortalece a importância do cuidado bucal e cria um momento de conexão entre pais e filhos, tornando a escovação mais motivadora e empolgante para a criança”, finaliza o Dr. Abreu.

A saúde bucal é um aspecto crucial do bem-estar infantil, e cultivar hábitos de higiene oral desde cedo é um investimento valioso. Lembre-se de consultar regularmente um odontopediatra para orientações específicas sobre escovação, prevenção e cuidado com os dentes das crianças. Com essas dicas, você estará no caminho certo para garantir que os pequenos tenham sorrisos saudáveis e felizes.