11 benefícios da prática de yoga para a saúde da mulher

Yoga é benéfica para mulheres de todas as idades (Imagem: shurkin_son | Shutterstock) - Portal EdiCase

O yoga é uma prática ancestral originada na região da Índia há mais de 5 mil anos e permanece atual. Oferece inúmeros benefícios à saúde, trazendo equilíbrio entre o aspecto físico e mental para qualquer pessoa que pratique, mas contando com um destaque especial para os bons resultados em mulheres. A história do yoga começa com uma forte influência masculina, mas passou a ser mais praticado pelas mulheres, graças às diversas vantagens que traz ao organismo feminino. Yoga traz diversos benefícios para a saúde feminina Conforme explica Bruna Tiboni Kaiut, professora de yoga especializada no Método Kaiut Yoga, além de promover relaxamento e flexibilidade, a prática também aborda questões específicas que podem afetar positivamente a saúde feminina. "Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, o yoga também pode trazer diversos benefícios que vão muito além da melhora de flexibilidade, alcançando inclusive um refinamento de diversas funções importantes para o organismo", afirma a profissional. Por isso, confira as principais vantagens da prática de yoga para a saúde da mulher, todas com base em pesquisas científicas.

1. Melhora da autoestima O yoga melhora o relacionamento da mulher com o próprio corpo e engrandece a perspectiva de saúde de quem pratica. Ademais, é uma ferramenta eficaz na perda de peso se esse for seu objetivo, bem como na manutenção de um peso saudável. Um estudo realizado por Ross, Alyson, and Sue Thomas (2010) mostrou que o yoga pode ajudar no emagrecimento e na comparação com outros exercícios físicos, com impacto e chances de lesão reduzidos. 2. Ajuda a reduzir o estresse O yoga possui técnicas de respiração e meditação que auxiliam na redução do estresse e da ansiedade. Para as mulheres, isso é especialmente importante, já que muitas enfrentam pressões sociais e profissionais intensas, além de diversas alterações hormonais durante a vida adulta. Praticar as técnicas regularmente pode ajudar a equilibrar os hormônios do estresse, reduzindo os níveis de cortisol e melhorando o bem-estar emocional, até mesmo em períodos de TPM (Sharma, M., Haider, T., 2012). 3. Melhora das dores crônicas A prática de yoga pode trazer alívio para dores crônicas, como dores lombares, dores de cabeça e fibromialgia, condição comum em mulheres. Um estudo realizado por Cramer, Holger, et al. (2012) mostrou que a ferramenta é eficaz no tratamento de diferentes condições de dor crônica. 4. Melhora a qualidade do sono Estudos científicos têm indicado que as mulheres, em geral, precisam de mais sono do que os homens. Um desses estudos é liderado pelo Conselho de Pesquisa Médica do Reino Unido, que sugere que as complexidades do cérebro feminino levam as mulheres a precisarem de cerca de 20 minutos extras de sono em comparação aos homens. O professor Jim Horne, diretor do Sleep Research Center da Universidade do Reino Unido Loughborough, explica que o cérebro das mulheres é biologicamente mais complexo e, por conta disso, necessita de mais tempo para se recuperar durante o sono.

A quantidade de sono de que uma pessoa precisa pode variar dependendo de muitos fatores, como idade, estilo de vida, genética, qualidade do sono, etc., mas mulheres que praticam yoga regularmente tendem a uma qualidade de sono melhor. Um estudo realizado por Halpern, Jillian, et al. (2014) mostrou que o yoga pode melhorar a qualidade do sono e a qualidade de vida em adultos. 5. Impacto positivo na vida sexual Uma pesquisa publicada no Journal of Sexual Medicine, em 2010, concluiu que a prática regular de yoga aumenta a libido e a satisfação sexual geral entre as mulheres. Isso porque aprimora a consciência corporal e a circulação, inclusive nas áreas genitais, aumentando sensibilidade, desempenho e excitação sexual. 6. Aumenta a imunidade O yoga pode fortalecer o sistema imunológico, auxiliando na prevenção de doenças. Um estudo realizado por Kiecolt-Glaser, JK, et al. (2010) mostrou que a prática está associada a uma redução dos marcadores inflamatórios e ao fortalecimento do sistema imunológico.

A pratica de Yoga pode auxiliar pessoas que sofrem de ansiedade (Imagem: fizkes | Shutterstock) 7. Melhora a saúde mental As técnicas de yoga podem auxiliar no tratamento de transtornos mentais, como depressão e ansiedade. Um estudo realizado por Uebelacker, Lisa A., et al. (2010) mostrou que o exercício pode ser uma terapia complementar para o tratamento dessas questões, incentivando um estado crônico de presença. 8. Redução da ansiedade O yoga pode reduzir a ansiedade e os sintomas relacionados ao estresse pós-traumático. Um estudo realizado por Khalsa, SB, et al. (2009) apontou que a prática está associada a uma redução significativa da ansiedade em pessoas que sofrem de transtorno de estresse pós-traumático.