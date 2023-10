5 alimentos que ajudam a combater a pressão alta

Segundo a nutricionista Natália Colombo, para uma alimentação saudável é importante evitar alimentos industrializados (bolachas, salgadinhos, doces etc.). Essas opções são ricas em aditivos, gordura saturada, sódio e pobres em nutrientes, ou seja, não oferecem nenhum benefício ao organismo.

Por isso, além do acompanhamento com um nutricionista para uma alimentação balanceada e saudável, é importante substituir alimentos industrializados pelos naturais, consumir frutas, verduras e beber bastante água. Essas são atitudes que também beneficiam a saúde de uma forma geral.

A alimentação é um fator importante para o controle e prevenção da pressão alta. Além do sal em excesso, o alto teor de gordura presente em alguns pratos também é nocivo à saúde e pode contribuir para a hipertensão.

Os alimentos que fazem parte deste grupo auxiliam na manutenção da pressão arterial. Pobres em gordura, isentas de colesterol e ricas em fibras, as fontes de proteína vegetal aumentam significativamente a longevidade e a qualidade de vida. Está em feijões, soja, quinoa, lentilha, ervilha, grão-de-bico e outros.

Por isso, Natália Colombo lista com alguns dos alimentos aliados no combate ao aumento da pressão arterial :

Alguns alimentos também funcionam como uma proteção, visto que determinadas substâncias são benéficas ao organismo e auxiliam no combate às doenças e ajudam a regular o funcionamento do corpo.

4. Frutas vermelhas

Esses alimentos possuem flavonoides, substância que relaxa os vasos sanguíneos, baixando a pressão. Morango, melancia, cereja, framboesa e amora são alguns exemplos.

5. Alho e cebola

Esses alimentos são compostos sulfurosos que auxiliam na dilatação dos vasos sanguíneos e ajudam a reduzir tanto a pressão diastólica quanto a sistólica, conforme algumas evidências clínicas.

Vale salientar que o acompanhamento médico e as consultas regulares com um nutricionista são importantes para garantir um esquema alimentar ideal para pacientes hipertensos, pessoas com histórico familiar da enfermidade ou para aqueles que desejam prevenir o problema.