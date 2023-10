5 principais sintomas da arritmia cardíaca

A arritmia cardíaca apresenta sintomas comuns a outras muitas doenças (Imagem: Thanapipat Kulmuangdoan | Shutterstock) - Portal EdiCase

A arritmia cardíaca é o nome dado à alteração no ritmo natural do coração, resultando em batimentos cardíacos irregulares. Ela pode ocorrer por uma variedade de razões, como problemas elétricos no coração e danos ao tecido cardíaco, se manifestar de formas diversas e ter diferentes níveis de gravidade. “Essas irregularidades podem levar a sintomas como palpitações, tontura, falta de ar e até desmaios. Além disso, arritmias não tratadas podem aumentar o risco de complicações graves, incluindo acidentes vasculares cerebrais (AVC) e insuficiência cardíaca”, explica o Dr. Roberto Yano, cardiologista e especialista em Estimulação Cardíaca Artificial pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nesse sentido, buscar ajuda médica é fundamental para avaliar e tratar as arritmias cardíacas. “Os profissionais de saúde podem prescrever medicamentos, realizar procedimentos para corrigir anormalidades elétricas ou, até mesmo, implantar dispositivos como marca-passos, ressincronizadores ou desfibriladores”, esclarece o cardiologista.

Consultar um especialista após perceber os sintomas é importante para identificar doenças e controlá-las (Imagem: Premreuthai | Shutterstock) Sintomas de arritmia cardíaca Entre os variados sintomas da arritmia cardíaca, alguns se destacam. A seguir, o Dr. Roberto Yano lista quais são eles: 1. Palpitação A palpitação é um sintoma comum de arritmia cardíaca, caracterizada por batimentos cardíacos irregulares, rápidos ou fortes e que podem ser percebidos pelo paciente. Essas sensações nem sempre indicam uma arritmia grave, mas podem ser um sinal de alerta para a necessidade de avaliação médica. 2. Sensação de desmaio ou desmaio Durante uma arritmia, o coração pode bater irregularmente, ou de forma muito rápida, ou até de forma muito lenta, comprometendo o fornecimento de sangue e oxigênio ao cérebro. Esse déficit momentâneo de sangue pode causar a sensação de desmaio ou pré-síncope. Embora nem todas as arritmias resultem em desmaio e nem todos os desmaios indiquem arritmias, é um sinal de alerta importante que requer avaliação médica imediata. 3. Falhas ou batimentos lentos Nessas condições, o coração pode bater em ritmo mais lento do que o normal, o que pode gerar pausas perceptíveis entre os batimentos ou em uma frequência cardíaca abaixo do esperado. Essas manifestações podem levar a sintomas como tontura, fraqueza e desmaios. As bradiarritmias, que envolvem batimentos lentos, podem ser desde benignas até ocorrer situações mais graves em que requerem ação imediata do médico. 4. Falta de ar Isso ocorre porque, durante uma arritmia, o coração pode não bombear sangue de maneira eficaz para os pulmões e o resto do corpo, o que causa um fluxo sanguíneo insuficiente de oxigênio para os tecidos, levando à sensação de falta de ar.