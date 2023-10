3 receitas deliciosas com abobrinha

A abobrinha, muitas vezes subestimada, revela-se um verdadeiro tesouro na culinária. Com sua versatilidade e sabor suave, este vegetal oferece inúmeras possibilidades na criação de pratos deliciosos e nutritivos. Por isso, a seguir, confira 3 receitas com abobrinha para você incrementar o cardápio do dia a dia!

Abobrinha recheada com carne moída

Ingredientes

4 abobrinhas

1 cebola picada

2 dentes de alho amassados

300 g de carne moída

2 tomates picados

50 g de queijo muçarela ralado

Azeite, cheiro-verde picado, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água

Modo de preparo

Corte as abobrinhas ao meio, no sentido do comprimento. Tire cuidadosamente a polpa e reserve. Em uma panela, coloque água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione sal e as abobrinhas. Cozinhe até que elas fiquem al dente. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Adicione a carne moída, a pimenta-do-reino e o sal. Refogue a carne até que ela perca a cor avermelhada. Acrescente o tomate e a polpa da abobrinha picada. Deixe apurar. Salpique um pouco de cheiro-verde e misture. Em uma forma, recheie as abobrinhas com a carne moída. Salpique com o queijo muçarela e leve ao forno para gratinar. Sirva em seguida.

Macarrão de abobrinha com molho de tomate

Ingredientes

2 abobrinhas

1 colher de sopa de azeite

1 colher de sopa de manteiga

1/2 cebola picada

1 colher de chá de sal

Molho

390 g de tomate pelado

3 colheres de sopa de azeite

1 dente de alho picado

1/2 cebola picada

1 colher de chá de sal

1 colher de sopa de açúcar

Pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de manteiga

Modo de preparo

Passe as abobrinhas por um cortador Julienne, desprezando apenas a parte com sementes. Em uma frigideira, aqueça o azeite e a manteiga em fogo médio e refogue a cebola. Adicione a abobrinha e refogue em fogo baixo. Tempere com sal e reserve.