Veja como a deficiência hormonal prejudica o crescimento das crianças

A deficiência no hormônio do crescimento é uma condição endócrina que impacta diretamente o desenvolvimento físico e estatura das crianças. Segundo a literatura médica, é uma doença considerada rara, pois atinge uma a cada 4 mil crianças no mundo.

Ela ocorre, principalmente, porque a hipófise (glândula na parte inferior do cérebro) produz pouco GH (growth hormone em inglês), o chamado hormônio do crescimento, causando baixa estatura, dentição atrasada e outros sintomas. Felizmente, com o diagnóstico precoce e o tratamento para a deficiência, é possível tratar e minimizar seus efeitos.

“A deficiência no hormônio do crescimento pode ter várias origens, desde causas congênitas, ou seja, já nascemos com ela, até lesões, infecções ou tumores na hipófise [glândula que produz o hormônio], doenças autoimunes e uso de alguns medicamentos, como corticosteroides de longo prazo”, explica a endocrinologista pediatra do Sabin Diagnóstico e Saúde, Pietra Luz Moleirinho Lima.