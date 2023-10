Fechadura digital: tudo o que você precisa saber antes de instalar

Fechadura digital tem ganhado espaço entre os projetos (Imagem: Guilherme Pucci | Escritório Bruno Moraes Arquitetura) - Portal EdiCase

Cada vez mais presente nos projetos, a fechadura digital, também chamada de fechadura eletrônica, é uma tecnologia que veio para ficar, garantindo mais segurança e praticidade no dia a dia. “Hoje a fechadura digital é um item que está na lista de prioridade dos clientes e pode ser encontrada em diversos modelos, mais ou menos tecnológicos”, destaca a arquiteta Pati Cillo. Para apresentar todas as suas funcionalidades, modelos e vantagens, os profissionais da arquitetura Bruno Moraes, do escritório Bruno Moraes Arquitetura, e Pati Cillo se uniram e prepararam um guia completo sobre o assunto. Confira! Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Vantagens da fechadura digital São várias as vantagens de uma fechadura digital, a começar pelas mais óbvias, como o fato de não precisar mais carregar chaves, não correr o risco de esquecê-las, ficar para o lado de fora de casa e não viver mais a insegurança da dúvida: “Será que tranquei mesmo a porta antes de sair?”.

Porém, segundo o arquiteto Bruno Moraes, a tecnologia vai além disso. “Por meio da programação, o sistema pode colaborar em inúmeras situações, como a entrada pontual de uma pessoa. Para tanto, basta que o morador cadastre uma senha específica para a abertura da porta”, detalha. Principais modelos Há vários tipos disponíveis no mercado. “Podemos encontrar desde as mais simples, com controle por senha numérica, até as mais completas, que além da senha contam com acesso através das digitais ou, ainda, controle facial”, destaca Pati Cillo. Dentre os modelos mais comuns e com preços mais acessíveis, estão aqueles com liberação de acesso por senha, cartão ou tag (chaveiro de aproximação). Há também a fechadura eletrônica com biometria (impressão digital), que é uma opção bastante segura e frequentemente requisitada em condomínios residenciais ou em empresas. “É um meio muito seguro ter o cadastro da digital do morador ou do funcionário, eliminando o risco de um terceiro utilizar a senha ou o cartão magnético e entrar sem a devida autorização”, diz Bruno. Fechadura conectada à internet facilita a vida do morador (Imagem: Sompetch Khanakornpratip | Shutterstock) Fechadura conectada à internet Mais avançadas, as versões com acesso à internet e aplicativos são, atualmente, consideradas as mais modernas e completas do mercado. “Como as pessoas estão mais conectadas às tecnologias, a tendência é que aconteça uma migração para sistemas mais avançados como esses”, relaciona o profissional.

Por exemplo, é possível interagir à distância, caso um prestador de serviço precise do acesso imediato ao local. Remotamente e distante do endereço, com o aplicativo no smartphone o morador pode controlar o acesso, sem a necessidade de cadastrar digitais ou senhas. Fique de olho: várias dessas fechaduras já contam com alarmes de segurança! Na hora de escolher, busque as informações técnicas do fabricante e atenda, com eficácia, a demanda. Segurança residencial e corporativa Com a segurança como vantagem, a fechadura digital traz benefícios tanto para projetos residenciais como corporativos, se integrando ao sistema de controle de acesso. “Algumas fechaduras podem ser controladas por aplicativo, permitindo que se veja quem entrou e em qual horário, sendo uma ótima aliada em locais com muito fluxo de pessoas”, explica Pati Cillo.

“Imagine fazer uma cópia da chave para cada funcionário em uma empresa grande? Além do custo, não podemos desconsiderar o risco do esquecimento de portas abertas. Por meio da fechadura digital, suprimimos essa possibilidade, pois ao encostar, a porta realiza o travamento automático”, complementa o arquiteto Bruno Moraes. Porém, a demanda em projetos residenciais tem sido ampliada e acompanha o volume de reformas realizadas, bem como os novos empreendimentos imobiliários que, como diferencial, já contam com a fechadura eletrônica entregue pela construtora. “Com certeza é algo que veio para ficar”, acredita Bruno, que também condiciona aos preços mais acessíveis à ampliação do uso pelos brasileiros. Fechadura digital traz comodidade e segurança aos moradores (Imagem: Guilherme Pucci | Escritório Bruno Moraes Arquitetura)