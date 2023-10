Conheça as características da criança de cada signo

O signo das crianças revela muito sobre o comportamento delas (Imagem: Maaike Boot | Shutterstock) - Portal EdiCase

Crianças não são todas iguais. Elas têm personalidade, sentimentos, desejos, comportamentos e sonhos diferentes. A astrologia, em especial, pode influenciar e dizer muito sobre as características de cada uma delas. Por isso, Yara Vieira, astróloga do Astrocentro, explica quais são as particularidades de cada pequeno nativo do zodíaco. Confira! Áries Os pequenos do signo de Áries são muito ativos. Além disso, são dispostos, curiosos e estão sempre em alerta. Sabe aquela criança que saber de tudo? Com certeza ela é ariana. Ao mesmo tempo, podem ser crianças contidas. Contudo, veja bem: ser quieta não é ficar parada, ela continua ativa. Touro São crianças mais maduras do que as outras no quesito emocional. São estáveis, se comportam como mais velhas e rapidamente querem deixar de ser crianças. Não curtem muito diversas atividades, normalmente gostam de uma única brincadeira e detestam se adaptar a mudanças, como fazer novas amizades.

Gêmeos As crianças de Gêmeos são falantes. Estão sempre interessadas em algo e são muito curiosas. Os pais desses nativos precisam estar prontos para longas explicações sobre qualquer assunto, porque elas vão perguntar. Além disso, o comportamento delas é muito inconstante. Estão sempre mudando, se adaptando e vivendo novas realidades. Câncer As crianças cancerianas são apegadas à família. Aqueles que não saem sem a mãe ou o pai, sabe? Se sentem inseguros afastados da figura familiar favorita (seja materna ou paterna). Por outro lado, isso pode acontecer devido à timidez. O símbolo do signo é um caranguejo, que precisa de confiança para se mostrar aos demais. As crianças do signo de Leão são muito alegres (Imagem: Ejevyaka | Shutterstock) Leão As crianças do signo de Leão são muito alegres, mas rebeldes. Isso significa que precisam de limites e ensinamentos sobre regras – até para entender que elas não são as únicas no mundo. O lado positivo é que são muito generosas, então, sempre compartilham os brinquedos e querem brincar com todos os amigos. Virgem O comportamento das crianças de Virgem é mais voltado para observação e timidez. Sabe aqueles adultos que se lembram de tudo que viveram na infância? São virginianos. Essas crianças não deixam de viver o que precisam nessa fase, mas ficam olhando tudo ao redor. Isso pode ser bom ou ruim, depende muito do que a família a expõe. As crianças do signo de Libra detestam brigas (Imagem: Ejevyaka | Shutterstock)

Libra Os pequenos do signo de Libra são os da paz, detestam brigas e desentendimentos – ainda mais por motivos sem importância. O que elas querem é brincar, se divertir e curtir o momento na maior harmonia. Também são aquelas crianças empáticas, porque se colocam no lugar do outro. Escorpião As crianças de Escorpião são intensas desde o nascimento. Choram por tudo, mas também vivem cada momento completamente entregues. Tudo para elas é profundo. Então, têm ciúmes dos amigos, dos pais, mas também se doam para as relações. Sagitário As crianças sagitarianas têm a personalidade mais alta astral e bem-humorada do zodíaco. Isso significa que querem sempre brincar. Fogem da imposição de limites, como ficar na rua até tarde, ir viajar, brincar de coisas perigosas… Essas crianças querem viver tudo ao extremo.