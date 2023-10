5 animações para assistir no Dia das Crianças

O Rei Leão é um clássico da Disney que não pode faltar! O filme, lançado em 1994, marcou a infância de muitas gerações e continua conquistando fãs. O longa conta a história e as aventuras do jovem leão Simba, filho de Mufasa. Após o nascimento de Simba, seu tio Scar planeja roubar o trono. Com a ajuda dos novos amigos Timão e Pumba, Simba vive diversas aventuras e luta para reconquistar o trono. O filme está disponível no Disney+ como animação e em live-action.

2. Divertida Mente

Divertida Mente (Imagem: Divulgação | Disney+)

Lançado em 2015, o filme conta a história de Riley, uma garota de 11 anos que enfrenta mudanças na vida quando os pais decidem se mudar para outra cidade. Dentro do cérebro de Riley, podemos acompanhar as 5 emoções (alegria, tristeza, medo, raiva e nojo) e como elas interferem no comportamento da garotinha. Porém, uma confusão dentro da sala de controle do cérebro da menina faz com que a Alegria e a Tristeza sejam expelidas. Após isso, elas precisam voltar e percorrer todos os pensamentos de Riley para retornar à sala. O filme está disponível no Disney+.

3. Procurando Nemo

Procurando Nemo (Imagem: Divulgação | Disney+)

Essa produção conta a história do pequeno peixe-palhaço Nemo e seu pai Marlin. Em seu primeiro dia de aula, Nemo é capturado por um mergulhador e acaba em um aquário de um dentista. Longe de seu pai, tenta bolar um plano para sair dali. O pequeno peixe constrói novas amizades, enquanto Marlin atravessa o oceano em busca do filho na companhia de sua amiga Dory. O filme está disponível no Disney+.

4. Encanto

Encanto (Imagem: Divulgação | Disney+)

Lançado em 2021, “Encanto” conta a história da família Madrigal, que vive em uma casa mágica nas montanhas da Colômbia. Cada membro dessa família é dotado de um superpoder, que vai desde superforça até o poder de cura. Porém, a única que não tem poderes é Mirabel. No entanto, quando ela percebe que a magia do vilarejo está ameaçada, entende que é a única capaz de salvá-lo. O filme está disponível no Disney+.