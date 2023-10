8 mitos e verdades sobre a ansiedade

A ansiedade é caracterizada pelo sentimento de preocupação exagerado e contínuo (Imagem: miya227 | Shutterstock) - Portal EdiCase

O transtorno de ansiedade é uma doença mental que acomete muitas pessoas. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2019, 18,6 milhões de brasileiros conviviam com esse problema. Resumidamente, a ansiedade é caracterizada pelo sentimento de preocupação exagerado e contínuo. A seguir, a psicóloga Priscila Teixeira esclarece alguns mitos e verdades sobre a doença. Confira! 1. Ansiedade tem cura? Mito. Os transtornos de ansiedade não têm cura. Eles possuem um prognóstico diferente, ou seja, evolui de maneira diferente em cada paciente. Há pacientes que fazem o tratamento adequado e não voltam a ter nenhum episódio ao longo da vida. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine 2. Animais de estimação podem ajudar pessoas ansiosas? Verdade. Existem muitos estudos que mostram o benefício de um animal de estimação para pacientes com transtorno de ansiedade e depressão. Segundo dados de um estudo elaborado pela Human Animal Bond Research Institute (HABRI), com 2 mil pessoas com pets, 74% relataram uma melhora na saúde mental em decorrência da relação com o animal de estimação e 75% relataram melhora da saúde mental de um amigo ou familiar devido a presença de um pet.

3. Tomar remédios é o único jeito de controlar a ansiedade? Mito. O uso da medicação é uma das formas de tratamento. Lembrando que é necessário o acompanhamento com o médico psiquiatra. É importante também que o paciente realize psicoterapia com um profissional respeitável e autorizado pelo Conselho Regional de Psicologia. Existem outras formas de tratamento que não substituem o acompanhamento com o médico e o psicólogo, mas que podem contribuir, como os tratamentos naturais, exercícios físicos, prática de hobbies e atividades de lazer. 4. A ansiedade atinge somente adultos? Mito. Ela não atinge só adultos. A ansiedade pode atingir crianças, adolescentes e idosos, ou seja, pode aparecer em todas as idades. A respiração ajuda a controlar as crises de ansiedade (Imagem: Ground Picture | Shutterstock) 5. Exercícios respiratórios podem ajudar nas crises de ansiedade? Verdade. Em uma crise de ansiedade, temos como um dos sintomas a falta de ar e os batimentos cardíacos acelerados. Nossa respiração fica mais curta e rasa e, por isso, falta oxigênio no corpo. Exercícios de respiração ajudam a estender o tempo da expiração e equalizar a respiração. Por fim, conseguimos obter uma coerência cardíaca e chegar em um estado de bem-estar. É interessante realizar a prática todos os dias. 6. Existem medicamentos para o tratamento da ansiedade? Verdade. Existem e são chamados de psicofármacos ou psicotrópicos, que são grupos de substâncias químicas que trabalham no sistema nervoso central. Existem dezenas na indústria farmacêutica em nosso país e o seu uso vai depender da orientação profissional médica, por isso, a necessidade do acompanhamento com o psiquiatra.